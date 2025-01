Hacia el mediodía del martes 21 de enero de 2025, se conoció el lamentable accidente en el que una turista proveniente de Turquía cayó al vacío mientras practicaba parapente en Roldanillo (Valle del Cauca).

El hecho se registró en el sector conocido como voladero La Aguapanela, en la vía La Tulia - Bolívar, escenario por estos días de un campeonato de dicho deporte extremo. La mujer, que al parecer no participaba en las actividades competitivas, saltó en parapente como aficionada del deporte. Sin embargo, una serie de irregularidades, combinada con la presión del viento, evitó que el elemento fuera utilizado correctamente.

La situación se salió de control cuando la turista se empezó a ver en problemas, pues iba prácticamente en caída libre y descontroladamente. En un momento, la mujer se separó del parapente y cayó al vacío, lo que habría provocado su muerte de manera instantánea.

De acuerdo con los testimonios de algunos testigos del hecho, la deportista tuvo el percance debido a que no abrochó correctamente el arnés, lo que la dejó vulnerable a los fuertes vientos, imposibilitando maniobrar para mantenerse a salvo.

Lo ocurrido quedó registrado en un video ciudadano, que evidenció los segundos de pánico que vivió la aficionada al deporte extremo. La grabación se viralizó rápidamente, provocando cientos de comentarios al respecto.

“Pero en el video se ve bien q el deportista no tenía bien puesto el equipo“; ”Esos deportes estaremos q miedo y q pesar d esta señora q le aya pasado este percance . paz en su tumba y fortaleza para la familia ya q la gente esto lo toma como un juego pero no ven q están en juego sus vidas “; ”Esos deportes son responsabilidad de cada quien que tiene que ver con el alcalde hay nada yo práctico enduro y también es un deporte de alto riesgo falle en un calculo caí me dañe la rodilla destrozando los ligamentos entonces es culpa del alcalde de que yo me metiera en esa moto por una loma sin Permiso? (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Entre tanto, equipos de rescate y Policía recuperaron el cuerpo de la mujer, y se espera el resultado de los peritajes para determinar las causas de la caída, que generó conmoción entre la comunidad y visitantes internacionales que por estos días visitan el municipio.

Una turista de origen ruso resultó lesionada tras un accidente ocurrido durante el Open Roldanillo 2025, uno de los eventos deportivos de parapente que se celebró en Roldanillo.

El hecho tuvo lugar el martes 14 de enero en una zona boscosa cercana a los límites con el municipio de Bolívar. De acuerdo con los reportes del caso, la mujer sufrió una fractura de tobillo, pero fue rescatada rápidamente por los equipos de emergencia desplegados para el evento.

A pesar de que las condiciones climáticas del día eran óptimas y el área es considerada segura para este tipo de actividades, la turista perdió el control y terminó impactando en una zona de difícil acceso.

El rescate de la deportista fue llevado a cabo por personal de los organismos de emergencia que se encontraban en el lugar como parte del operativo de seguridad del evento. Tras ser extraída del área donde ocurrió el accidente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial cercano para recibir atención médica. Allí quedó bajo observación, mientras los especialistas evaluaban su estado de salud.

Por fortuna, la situación no dejó víctimas fatales ni lesiones graves, más allá de la fractura de tobillo que sufrió la turista.