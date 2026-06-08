El hombre estaba haciendo ejercicios físicos en un gimnasio de Bahía Blanca cuando se produjo la tragedia: se bajó de la máquina y quiso agarrar una botella de agua, pero trastabilló y cayó desde una altura de más de cinco metros, lo que le causó la muerte.

La víctima fue Juan Roberto Cafasso (69), un abogado que se desempeñó como director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

El fatal accidente se registró este sábado, a eso de las 14, en la planta alta del local de la cadena SportClub de la calle Sarmiento al 4100, ubicado en el predio del hipermercado Chango Más.

Según La Brújula 24, Cafasso se encontraba en una bicicleta elíptica hasta que se bajó a buscar agua y se habría apoyado contra lo que parecía ser una pared ploteada, pero detrás de la lona plástica (un banner publicitario) no había protección, por lo que cayó más de cinco metros hacia una oficina interna.

El fiscal Cristian Aguilar, de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, está a cargo de la investigación y también trabajaron agentes de la comisaría 2da.

Por lo pronto, se ordenó la clausura del gimnasio y la realización de pericias para determinar las responsabilidades de lo ocurrido. Además, buscan confirmar si el gimnasio operaba con un permiso municipal vencido.

En una historia de Instagram, desde SportClub señalaron este lunes que la sede "permanecerá cerrada hasta nuevo aviso".

Cafasso, de acuerdo a La Nueva, había sido director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios hasta 2023.

En una publicación en las redes sociales, informaron que la víctima "durante más de seis años formó parte" del directorio y dejó "una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento de nuestro puerto".

"Quienes compartimos este camino con él vamos a recordarlo no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad como persona. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor", completaron.