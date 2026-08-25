Un joven de 25 años murió después de caer en un enorme caldero de agua hirviendo mientras trabajaba en una fábrica de panela en Maharashtra, India. El hecho, ocurrido el pasado 21 de agosto, quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y recién este domingo se conocieron las imágenes.

La víctima fue identificada como Danish, oriundo de Moodi, en el distrito de Lakhimpur. De acuerdo con las autoridades y las imágenes grabadas, el joven estaba trabajando cuando sintió un mareo, perdió el equilibrio y cayó en uno de los recipientes en los que hervía la melaza utilizada para fabricar jaggery, un tipo de panela muy popular en la India.

En cuestión de segundos, sus compañeros de trabajo se acercaron alrededor del caldero para rescatarlo. Al principio, intentaron sacarlo con cucharones enormes y herramientas que usan para el sector.

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Después de varios intentos, lograron sacarlo de la melaza hirviendo. Sin embargo y según la reconstrucción del caso, Danish permaneció dentro durante cerca de un minuto.

Cuando lograron rescatarlo, tenía quemaduras extremadamente graves en todo el cuerpo. Danish fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero murió mientras recibía atención médica.

🇮🇳😨 Un joven de 25 años murió tras caer accidentalmente en un enorme caldero con melaza hirviendo mientras trabajaba en una fábrica de panela en India.



El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad y las primeras versiones señalan que el trabajador se habría mareado… pic.twitter.com/SSRyWKkU5k — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) August 24, 2026

El joven se había casado en 2024 y tenía una hijo de dos meses. Según los familiares, había viajado a Maharashtra unos cuatro meses antes junto a otras 15 personas para conseguir trabajo en una fábrica de panela.

Su objetivo era juntar dinero para ayudar a su familia, que tenía una deuda de 70.000 rupias, una suma equivalente a más de 700 dólares.