Una avioneta se estrelló este miércoles mientras intentaba despegar en un aeropuerto en la ciudad de Táchira, Venezuela. Producto del accidente, murieron el piloto y su acompañante.

Según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se trata de una aeronave tipo PAY1 con matrícula YV1443. El trágico incidente ocurrió a las 09.52 (hora local) en el Aeropuerto de Paramillo.

Todo quedó capturado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. De acuerdo a las imágenes difundidas, se ve a la avioneta que acelera para lograr el envión suficiente para volar. Sin embargo, de un momento a otro, pareció lanzarse al aire muy rápidamente, y se dio vuelta en una extraña maniobra que terminó con un fatal desenlace.

Con su hélice mirando hacia el suelo, la aeronave se estrelló contra el asfalto de la pista y explotó, situación que generó la sorpresa de los presentes.

Fatal accidente de una avioneta en el aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado de Táchira, Venezuela, provocando la muerte de dos personas en el lugar.



Autoridades investigan los hechos.



Telegram: https://t.co/5nXmD9rqV4 pic.twitter.com/XO7hByuAsg — Luis Sucesos (@Luissucesoss) October 22, 2025

“Durante la fase de despegue se precipitó a tierra”, señalaron desde el INAC. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó personal de Bomberos Aeronáuticos en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Bortone y Juan Maldonado, según informó el medio venezolano El Nacional.

De acuerdo a la empresa EC Charter, Bortone tenía más de 30 años de experiencia con diversos tipos de aeronaves. Trabajó como despachador de vuelo, copiloto y capitán en empresas como TT Services, Tecnoconsul, Transaven, Sol de América, Command Air, Transaero, EC CHARTER y en servicio privado. También voló aviones como el BE-10, BN3, BN2, PA-31, PA-34, C-402 y C-550.

Fuentes en el lugar indicaron que el origen del accidente podría estar vinculado a una explosión de un neumático al momento de la maniobra de despegue, aunque las autoridades insisten en que será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil la que determine las razones exactas tras los análisis técnicos y forenses.

Puede interesarte

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en el lugar para sofocar el incendio, resguardar el área y colaborar con la recopilación de evidencias.

La avioneta pertenecía al presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, quien la había utilizado un día antes del accidente.