Una joven perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un colectivo de la empresa Fonobus, en avenida Cárcano al 3.000, a la altura de la parada ubicada cerca de calle Berni, en el barrio Sol y Río.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, la moto —conducida por un adolescente de 16 años y con la víctima de 23 como acompañante— circulaba por avenida Cárcano cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la unidad de transporte público.

Minutos después del choque, personal policial, agentes de Seguridad VCP y servicios de emergencia llegaron al lugar para asistir a los involucrados. Sin embargo, los efectivos constataron el fallecimiento de la joven acompañante en el sitio del accidente.

Las autoridades trabajan para esclarecer las maniobras previas al impacto y determinar eventuales responsabilidades. En paralelo, la circulación en la zona permaneció reducida debido a las tareas de peritaje y retiro de los vehículos implicados.

El hecho generó conmoción en los vecinos y volvió a encender la alarma sobre la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.