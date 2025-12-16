Un dramático accidente sacudió esta lunes por la noche a vecinos de El Palomar y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero.

Cuando combatían un incendio de basural al costado de la ruta, un conductor atropelló a una dotación de cuatro bomberos y mató a uno de ellos, mientras que otros tres están graves.

El accidente ocurrió cerca de las 21:00 en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, una zona transitada al límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Un operativo de emergencia y profundo dolor en la comunidad

Luego el impacto, hubo un importante operativo de asistencia. Dos de los bomberos heridos fueron trasladados de urgencia a los hospitales Bocalandro y Carrillo de Ciudadela, en Tres de Febrero; mientras que el restante está en el Güemes de Haedo. Todos permanecen internados con pronóstico reservado.

La noticia generó una ola de conmoción y solidaridad entre los vecinos de la región. Compañeros, familiares y allegados de la víctima fatal recibieron muestras de apoyo y condolencias.

“Enviamos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima”, expresaron desde el cuartel.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan por estas horas para determinar las circunstancias exactas del accidente. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el conductor del vehículo involucrado ni sobre posibles detenciones.