Un conductor, que quedó imputado por “homicidio culposo”, perdió el control de su vehículo y terminó provocando el fatal accidente en el cruce de la Ruta Nacional 11 y calle 609. La nena murió en el acto y la mujer falleció minutos después.

La muerte de una mujer de 35 años y su hija de 7 en un trágico accidente atravesó de dolor este miércoles al barrio Villa Ponsati de La Plata. Las víctimas estaban esperando el colectivo para ir a la escuela en el cruce de la Ruta Nacional 11 y calle 609 cuando un conductor perdió el control de su auto y las atropelló.

El dueño del Toyota Corolla de color gris, que según testigos circulaba a gran velocidad, fue imputado por el fiscal Fernando Padován de la UFI N°12 por el delito de “doble homicidio culposo”.

Quiénes eran las víctimas de fatal accidente

Cuando la ambulancia del SAME llegó al lugar, Cristina Figueroa y su pequeña hija, Wendy Aylén Gramajo, ya estaban muertas. “La chiquita murió en el acto, pero Cristina no. Tanto la Policía como las ambulancias tardaron casi 40 minutos en llegar. La mamá falleció mirando a su hijita muerta”, describió consternada una vecina al diario El Día.

Por su parte, Micaela, una amiga de la mujer atropellada, sumó en diálogo con el portal 0221: “Hace cuatro o cinco años que Cristina se mudó de Magdalena. Alquilaba una casa, acá cerca, con la nena sola y todos los días se levantaba temprano a llevarla a la escuela. Se cruzaba toda la ciudad para llevarla a la escuela”.

“Acá no frenan”

En medio del dolor, los distintos testimonios que fueron surgiendo después de la tragedia coincidieron en cuestionar la falta de señalización en el barrio. “Faltan semáforos, iluminación. Es una vergüenza que no se ocupen de esta zona en la que transitan colectivos, camiones, micros de larga distancia. Ni una luz hay, ni una”, se quejó una de las vecinas.

En el mismo sentido, otra mujer apuntó: “Acá no frenan. Al no haber ninguna señalización vienen volando. Si queremos cruzar la ruta tenemos que sacar la mano como si paráramos el colectivo, y ni así disminuyen la velocidad. Pedimos que pongan mínimo un semáforo en este cruce”. De acuerdo a su testimonio, hicieron el reclamo al municipio pero no obtuvieron respuestas.

Tras el accidente en el que perdieron la vida Cristina y Wendy, ese tramo de la ruta estuvo interrumpido por algunas horas, ya que los agentes preservaron la zona para que la Policía Científica pudiera realizar las pericias correspondientes.