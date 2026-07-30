El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan rumbo a Valle Fértil para una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con destino final en La Rioja para combatir incendios forestales en la zona de Chilecito.

El trágico accidente del helicóptero en San Juan que este miércoles se cobró la vida de siete personas todavía tiene interrogantes que esperan su respuesta a partir de las pericias que la Junta de Seguridad de Transporte de la Nación (JTS) llevará a cabo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto.

Según se pudo , el helicóptero partió desde la ciudad de San Juan con motivo de llevar a cabo la tercera etapa de una capacitación que tenía como destino la zona de Valle Fertil. Este lugar es conocido en la provincia por ser uno de los puntos donde se producen mayores incendios forestales durante las épocas secas y de calor.

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En ese sentido, fuentes aclararon que no se trató de una actividad organizada por el Gobierno de San Juan, sino de un operativo nacional del que participaban autoridades provinciales vinculadas a la respuesta ante incendios forestales.

El último contacto del helicóptero fue a las 10:26 y luego se perdió el rastro. Posteriormente, otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes. Según informó El Tiempo de San Juan, a esa hora personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) detectó la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave con el nombre LV-KGR.

Pasadas las 16, se pudo confirmar que los siete tripulantes habían muerto, mientras eran intensamente buscados por las autoridades a pie, producto del lugar donde había ocurrido el siniestro era de difícil acceso.

En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, precisó que el traslado de los cuerpos será exclusivamente terrestre y que comenzará durante la mañana del jueves, aprovechando la luz natural. Los equipos deberán avanzar por tierra hasta donde lo permiten los vehículos y luego continuar a pie durante aproximadamente tres horas para llegar al punto donde quedó la aeronave. Una vez allí, el personal iniciará el traslado hasta las camionetas, desde donde los restos serán llevados hacia la ciudad de San Juan.

Delgado también confirmó que los familiares reciben asistencia desde el momento en que se confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes. Según explicó, el equipo de la Secretaría de Seguridad acompañó personalmente a los allegados para comunicarles la noticia una vez que se tuvo la certeza de que no había sobrevivientes.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Investigación

La Junta de Seguridad de Transporte de la Nación abrió las actuaciones de manera inmediata tras confirmarse el siniestro. Según trascendió, la investigación buscará reconstruir las circunstancias que rodearon el vuelo desde que la aeronave partió de la ciudad de San Juan hasta que se perdió el contacto con la tripulación, a las 10:26 de la mañana.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, primero se preservará la escena del hecho y también se documentará con fotografías el lugar del accidente para intentar reconstruir la información técnica del helicóptero. También se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas para determinar si pudo haber influido o no. Se espera que los primeros resultados de las pericias estén disponibles dentro de 30 días.

“La investigación que desarrolla la JST tiene como único propósito determinar los factores que contribuyeron al accidente, con el fin de formular recomendaciones que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro. No tiene por objeto determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas”, remarcó el organismo en un comunicado oficial.

Justamente, una de las líneas que apunta el expediente tiene que ver con las condiciones climáticas del área al momento del accidente. El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, fue el primero en dar detalles públicos sobre ese aspecto. “Cuando tomé contacto con personal de fuerza civil de la provincia, me informaron que la zona del Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho”, declaró. La tripulación, según su relato, habría tenido problemas de visibilidad antes del impacto.

Riveros también precisó la cronología del hallazgo: pasaron alrededor de 40 minutos entre la pérdida de contacto y la localización del helicóptero. “A las 13, personal de Defensa Civil nos indicó que el helicóptero había sido visibilizado por otra aeronave de La Rioja“, detalló el funcionario. El lugar, agregó, “no era muy accesible”.

El intendente se encontraba en su despacho a la espera del inicio de la jornada de capacitaciones cuando recibió la noticia. Primero le avisaron que el evento se suspendía; poco después, llegó la información del siniestro. “Me puse a disposición como autoridad del departamento y también a todo el equipo que me acompaña en la gestión para brindarle todo el apoyo necesario que cuenta el municipio”, expresó Riveros.

La zona donde ocurrió el accidente

El área de Valle Fértil, en la que cayó el helicóptero, está en el límite de las provincias de San Juan y La Rioja. Allí, justamente, se encuentra un valle que está rodeado de sierras y vegetación como cardones, jarillas, cactus y algarrobos. Es una zona que se explota por su turismo en la naturaleza.

Dentro de la zona, y más cerca del punto exacto en el que se registró el accidente fatal, se encuentra el Parque Natural Provincial Ischigualasto. Está al nordeste de la provincia y hay un pequeño pueblo que es el centro de la zona, que se encuentra a pocos kilómetros de La Rioja.

Por sus características, es conocido también como el “Valle de la Luna”. Es una zona desértica con clima cálido y árido, con matorrales. Hay montañas de color rojizo.