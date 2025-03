Río de Janeiro, Brasil, se vio conmocionado por la trágica muerte de un hombre que se descompensó mientras intentaba subir al Cristo Redentor, uno de los principales atractivos turísticos del país. El incidente tuvo lugar en la mañana del domingo 16 de marzo, generando un profundo pesar en la comunidad brasileña.

La víctima, un hombre de 54 años, comenzó a sentirse mal alrededor de las 7:40 a.m., cuando se encontraba en el acceso al Cristo Redentor. Los presentes en el lugar alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, y a las 8:04 a.m., una ambulancia del SAMU arribó para asistirlo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no respondió a los estímulos y falleció en el sitio.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la capilla Laudato Si, mientras que las autoridades anunciaron el cierre temporal del acceso al Cristo Redentor. El Santuario Arquidiocesano de Cristo Redentor, que depende de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, confirmó el cierre del puesto médico en el área. Asimismo, la empresa concesionaria Trem do Corcovado, encargada del acceso al monumento, emitió un comunicado informando que se suspendería el acceso y que los turistas que ya habían adquirido boletos serían reembolsados.

Este incidente desató un intenso debate en la sociedad sobre las condiciones de seguridad y servicios disponibles para los turistas que visitan el Cristo Redentor. De acuerdo con lo señalado por el Santuario, el acceso al monumento carece de servicios básicos como puntos de hidratación y baños adaptados para personas con movilidad reducida. Además, se subrayó que no existen elevadores en buen estado y que no hay una ambulancia disponible permanentemente en el sitio.

Otro de los aspectos que generó controversia fue el horario de funcionamiento del puesto médico, que abre a las 9 de la mañana, mientras que los turistas comienzan a subir alrededor de las 7:30. En un comunicado oficial, el Parque Nacional de Tijuca señaló que la responsabilidad del puesto médico y del equipo de rescate recae sobre la empresa concesionaria Trem do Corcovado, encargada de la gestión de los accesos y servicios del lugar.

La administración de la empresa expresó su pesar por la muerte del turista, de nacionalidad brasileña, y ofreció sus condolencias a la familia. Además, informaron que se iniciará una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso.