Una mujer argentina cayó desde un tercer piso en la ciudad mexicana de Tulum, se encuentra internada y el gobierno de Río Negro tramita la repatriación.

La víctima identificada como Karina Alejandra Rott sufrió el accidente el pasado 18 de octubre y fue derivada de emergencia a un hospital de la zona como consecuencia de fracturas en los tobillos, la columna y un brazo.

Su sobrina, cuyo nombre es Daiana Rott, expresó en una publicación de la red social Instagram que el personal de salud “no hizo más que pararle el sangrado y darle fármacos para el dolor”.

Luego se determinó su derivación a un nosocomio de Mérida, donde los médicos le indicaron que debía ser intervenida quirúrgicamente.

En este contexto, otro familia de la mujer, oriunda de Las Grutas, sostuvo que se comunicó con el gobernador Alberto Weretilneck para solicitarle colaboración.

El mandatario puso a disposición un avión sanitario para efectuar la repatriación de Karina, quien viajaría este miércoles.

Una vez en el territorio nacional, la paciente será operada por las heridas padecidas en la caída desde el balcón de un tercer piso.