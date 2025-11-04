La tarde del lunes terminó en tragedia en barrio Parque del Virrey– de la localidad cordobesa de Alta Gracia–, cuando un niño de 9 años resultó herido y su caballo murió electrocutado a causa de una conexión eléctrica clandestina tendida de manera irregular sobre la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 19. Según testigos, iba montado en su caballo, cuando el animal pisó un cable pelado que se encontraba apenas enterrado y cruzando la calle. La presencia de agua en el suelo y las herraduras del equino crearon un circuito eléctrico mortal.

El caballo recibió una descarga que lo fulminó al instante, cayendo sobre la calle. El niño, sobrevivió de milagro gracias a que la montura y el apero actuaron como aislante. Pero, sufrió golpes y lastimaduras por la caída y por el peso del animal al desplomarse.

Puede interesarte

Fue trasladado de inmediato al Hospital Arturo Illia, donde recibió curaciones y estudios preventivos. Horas después los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, según publicó el medio AG Noticias.