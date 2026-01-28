Una profunda tragedia golpeó al fútbol europeo en la previa de la Europa League. Siete hinchas del PAOK de Grecia murieron este martes en un accidente de tránsito en Rumania, cuando viajaban rumbo a Francia para presenciar el partido ante Lyon, programado para el jueves. Además, otras tres personas resultaron heridas y permanecen hospitalizadas.

El fatal episodio ocurrió en el oeste de Rumania, sobre la carretera DN6-E70, en las cercanías de Lugojelul. La minivan en la que se trasladaban diez fanáticos del conjunto helénico intentó sobrepasar a un camión en un tramo recto de la ruta, perdió el control y chocó de frente contra otro vehículo pesado que circulaba en sentido contrario.

Tras el violento impacto, el vehículo fue desplazado hacia la banquina y terminó siendo rozado por un tercer camión que circulaba en la misma dirección. En el siniestro también se vio involucrado otro automóvil, lo que agravó la magnitud del accidente.

Puede interesarte

Según los primeros informes oficiales, siete personas fallecieron en el acto, mientras que las otras tres fueron rescatadas con heridas de distinta consideración y trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Las tareas de asistencia se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas en la zona.

Raed Arafat, jefe del Departamento de Emergencias de Rumania, brindó detalles sobre el operativo y el contexto del choque: “El accidente involucró a varios vehículos, entre ellos un camión cisterna que transportaba alcohol. Afortunadamente, no hubo fugas ni riesgos adicionales. Se solicitó el uso de helicópteros, pero el mal clima impidió su intervención”.

🟥 Al menos siete personas murieron en este impactante encontronazo registrado en el oeste de Rumania; iban a ver un partido de futbol pic.twitter.com/NZNhsuSyA0 — Virales del mundo (@NuevoVirales) January 27, 2026

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en Grecia como en el resto de Europa, especialmente en la antesala de un compromiso internacional. Desde el entorno del PAOK y del fútbol continental se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, en medio de un clima de profundo dolor.