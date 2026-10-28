Al menos 68 personas murieron y más de 80 estaban heridas tras producirse un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo, según información actualizada este miércoles por el gobierno regional de Castilla La Mancha, España.

A raíz de esta circunstancia quedó paralizado el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía.

Según informaron los medios locales a los que se accedió, el accidente se produjo a la altura de Urda entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo, tras lo cual dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.

Hasta el momento, las teorías apuntan a una falla en el sistema de señalización y a una posible equivocación del operador que autorizó la reanudación del servicio sin respetar las medidas de seguridad previstas para esa situación.

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Las hipótesis

La investigación busca determinar por qué, ante una falla informática, el centro de control ordenó que los trenes retomaran la marcha a velocidad normal. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo español, el operador tenía en su pantalla información sobre la presencia de la formación detenida, pero no habría advertido al conductor del AVE que debía reducir la velocidad o frenar.

El sistema de seguridad LZB, utilizado para controlar la circulación de los trenes de alta velocidad en España, dejó de funcionar durante la mañana del accidente. La falla provocó la detención de alrededor de seis formaciones en la zona, tres en cada sentido de circulación, según indicó el medio El País.

🚨Tragédia ferroviária na Espanha: dois trens de alta velocidade colidiram na manhã de hoje em Toledo, na linha que liga Madri à Andaluzia. O impacto deixou dezenas de mortos e quase 200 feridos. Imagens aéreas de jornais internacionais mostram vagões destruídos. Nossos pensamentos estão com as vítimas. 🙏 — Diego mello (@hdiegorj) October 28, 2026

Ocho minutos después, el centro de control pasó a operar de manera manual y autorizó a los trenes a reanudar el recorrido. Sin embargo, la formación de Iryo no logró arrancar y permaneció detenida sobre las vías por motivos que todavía no fueron esclarecidos.

En ese contexto, las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano. Según fuentes del Ejecutivo, el operador de Adif -la empresa estatal que administra la infraestructura ferroviaria- habría autorizado al AVE a continuar con normalidad, pese a que tenía un tren detenido por delante.

La principal sospecha es que el controlador no solo habría dado la orden de avanzar, sino que tampoco habría indicado al conductor que debía detenerse durante los aproximadamente 25 kilómetros que separaban ambas formaciones.

Los investigadores consideran difícil de explicar esa decisión, ya que el sistema de control debía mostrar en pantalla la ubicación del tren detenido. Las órdenes impartidas quedaron registradas tanto en audio como por escrito y ya fueron revisadas por los técnicos que participan de la investigación.

El sistema ferroviario está diseñado para detener automáticamente los trenes cuando se produce una interrupción del control informático. Sin embargo, una vez que la circulación debe reanudarse de manera manual, la seguridad depende de las instrucciones que transmite el centro de control.

Ante una falla de estas características, el protocolo establece que los trenes deben avanzar “a la vista”, es decir, a una velocidad reducida que les permita reaccionar ante cualquier obstáculo. Según la reconstrucción inicial, el operador debía haber indicado que circularan a un máximo de 40 kilómetros por hora.

En cambio, las primeras hipótesis sostienen que autorizó al AVE a retomar la marcha a velocidad normal. Esa diferencia habría sido determinante: sin el sistema informático en funcionamiento, el conductor no contaba con una alerta automática que le advirtiera de la presencia de otra formación detenida más adelante.

Por ese motivo, el maquinista dependía de las instrucciones que recibía desde el centro de control de Atocha. Los otros cuatro trenes que habían quedado detenidos en la zona no tuvieron inconvenientes porque encontraron las vías despejadas.

El AVE, en cambio, avanzó hacia la formación de Iryo y terminó impactándola desde atrás. En ese tramo, los trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, aunque los investigadores todavía no determinaron a qué velocidad circulaba la formación al momento del choque.

La investigación busca determinar cómo se produjo el choque

Con estas teorías, las primeras conclusiones apuntan a una combinación entre la falla del sistema principal de señalización y una posible equivocación humana durante la reanudación del servicio. Sin embargo, todavía deben establecerse las causas por las que la formación de Iryo no pudo arrancar y las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

Según fuentes del Ejecutivo español, el controlador ferroviario se encontraba asistido por un abogado y un psicólogo en el centro de mando, dada la gravedad de lo ocurrido.

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Pedro Sánchez, “consternado”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró "consternado" ante el grave accidente y añadió que los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas.

Aseguró que se mantenía en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", escribió Sánchez en la red social X, donde destacó que los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.