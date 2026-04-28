Una colisión entre dos trenes acaecida este martes en la ciudad indonesa de Bekasi, próxima a Yakarta, capital del país, se ha cobrado la vida de al menos 14 personas y deja ya 84 heridos, de acuerdo con un balance preliminar de las autoridades.

El accidente ocurrió a última hora del lunes cuando un tren de cercanías y otro de larga distancia colisionaron, ha relatado a la agencia de noticias Reuters Karina Amanda, portavoz de la empresa operadora de la línea de cercanías.

Un vagón exclusivo para mujeres fue el que recibió el impacto principal del choque, lo que explica que todas las víctimas mortales sean de sexo femenino, ha explicado Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS). Este funcionario ha añadido que varios supervivientes quedaron atrapadas entre los restos de los trenes. Los rescatistas tuvieron que cortar el amasijo de hierros para rescatarlas.

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Bobby Rasyidin, director ejecutivo de la empresa estatal de ferrocarriles de Indonesia, PT KAI, ha explicado luego en una conferencia de prensa que el tren de cercanías primero chocó contra un taxi que obstruía el paso en las vías, antes de que el convoy de larga distancia impactara contra ese primer tren.

Suasana mencekam saat evakuasi korban laka KRL stasiun Bekasi Timur, jumlah korban meninggal kini 7 orang & 81 luka-luka..



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Después de visitar a los heridos en un hospital en Bekasi, el presidente del país, Prabowo Subianto, ha anunciado la construcción de un paso elevado para vehículos para ayudar a resolver la gran congestión de tráfico de la zona. El mandatario ha asegurado que las autoridades investigarán la colisión y reconocido el deficiente mantenimiento de la red ferroviaria de Indonesia.

Mientras, este martes, familiares de pasajeros del tren buscaban aún a sus familias. Algunos habían acudido a la estación de Bekati. Una superviviente del siniestro que habló con Reuters, Heriyati, ha explicado que inicialmente tenía la intención de usar el vagón exclusivo para mujeres, pero optó por subir al que estaba inmediatamente detrás. Estaba hablando por teléfono con su esposo para pedirle que la recogiera en la estación cuando ocurrió la colisión.“Ni siquiera había terminado la llamada cuando los trenes chocaron”,ha asegurado la mujer.

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Los trenes de cercanías son un medio de transporte muy utilizado en Yakarta, la ciudad más poblada del mundo, con 42 millones de habitantes a finales de 2025, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. El grueso de sus usuarios son personas de clase trabajadora.

Los expertos en transporte han criticado la vetustez de la red ferroviaria del país y también han recomendado que se separen las vías para los trenes de larga distancia y los de cercanías, que ahora circulan por los mismos raíles.