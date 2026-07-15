Una menor perdió la vida en un siniestro que destruyó su vivienda ubicada en el partido de Malvinas Argentinas. Las primeras hipótesis señalan un desperfecto en una estufa eléctrica como desencadenante

Una nena de 3 años falleció tras el incendio de su vivienda en la localidad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, según informaron medios locales durante la madrugada del lunes. El siniestro provocó que otros cuatro menores fueran trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica preventiva.

De acuerdo con un reporte de Pilar Diario, el incendio se desató en una casa situada en la intersección de Nazca y Lavoisier. En ese momento, en el interior del domicilio se encontraban dos adultos y cinco menores. Las primeras informaciones indican que la pequeña murió por inhalación de monóxido de carbono.

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Los demás ocupantes lograron salir del inmueble, aunque cuatro niños requirieron hospitalización. Las autoridades aún investigan las causas que originaron el fuego. Las primeras hipótesis apuntan a un posible mal funcionamiento de una estufa eléctrica como desencadenante del incidente, aunque este dato todavía no fue confirmado oficialmente y será objeto de pericias.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, personal del SAME, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros de Policía Científica. La investigación continúa para determinar cómo se inició el siniestro y en qué circunstancias ocurrió la tragedia.