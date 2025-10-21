Con el avance de la tecnología y de las nuevas formas de consumo, la productora The Eleven Hub anunció la creación de una nueva serie en formato vertical El Hotel de los Secretos que reunirá a exparticipantes de Gran Hermano. Entre ellos se encuentran: Marcos Ginocchio (Leo), Tato Algorta (Gastón), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta).

Los exconcursantes de la casa más famosa del país darán vida a una trama que estará cargada de misterio, pasión y giros inesperados, aunque con una innovadora manera de contar una historia en tiempos de digitalización.

Pasar por la casa de Gran Hermano abre puertas laborales impensadas para antes de participar en el reality más histórico de la televisión mundial. Bajo la dirección de Jorge Bechara y con el guion de Sol Levinton, en diciembre se estrenará El Hotel de los Secretos, una microserie que contiene episodios de 1:30 minutos y están filmados en 9:16 para que el espectador la adapte a su dispositivo móvil sin la necesidad de girar la pantalla.

Esta creación de The Eleven Hub, unidad de negocio y brazo productor de la agencia SDO PR & Entertainment, tiene como fin ajustar la narrativa audiovisual a las nuevas formas de consumo de los usuarios, donde lo efímero y la duración corta de los videos funcionan como verdaderos clips que captan la atención del público sin quitarle tiempo de su vida. Además, el hecho de ser un producto atemporal es el mismo consumidor el que elige cómo y cuándo verlo.

El primero en dar a conocer esta noticia fue Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022. La información fue propiciada en su cuenta personal de Instagram donde compartió algunos detalles. Según contó, la ficción se desarrolla durante un fin de semana navideño en un sofisticado hotel. Allí lo que comienza como un festejo ideal, se convierte en un entramado de traiciones, secretos y amores del pasado que resurgen con intensidad. Asimismo, se ve con aprobación el coqueteo entre Luz y Tato que comenzó dentro del certamen el cual se espera que se concrete en la microserie. El rodaje comienza en noviembre y el estreno está previsto para diciembre.

Hasta el momento, los demás exparticipantes de Gran Hermano no propiciaron detalles de El Hotel de los secretos que promete irrumpir en las nuevas formas de contar historias a través de los nuevos hábitos de consumo. No obstante, esta experiencia les permitirá a los exhermanitos mostrar sus dotes actorales abriendo un abanico de posibilidades y perpetuarse en el ambiente artístico.