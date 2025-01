Traniela Campolieto, la primera capitana transexual de Aerolíneas Argentinas y de Latinoamérica, expresó su postura crítica respecto a la próxima marcha federal LGTBIQ+, calificándola como "una agenda lobbista" y sugiriendo que "seguramente es una distracción de temas más importantes".

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Campolieto denunció haber sido discriminada dentro del propio colectivo LGTBIQ+ por no compartir su línea de pensamiento: "Me amenazan y me insultan por no ir. ¿Qué es la marcha? Una agenda lobbista. Hay mucha gente que también es del colectivo y que no va", afirmó.

Además, opinó sobre el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, destacando que, si bien tuvo "menciones desafortunadas", también hubo "otras cuestiones que estuvieron bien".

Sobre su intención de convertirse en CEO de Aerolíneas Argentinas, señaló que no puede hablar del tema sin la autorización de la empresa, aunque expresó su interés en reunirse con Milei: "Habla con todo el mundo y me gustaría conocerlo".

Por último, Campolieto aseguró que, al volverse una figura pública, sufrió ataques desde la comunidad LGTBIQ+ y no recibió apoyo: "Quiero que dejen de discriminarme. Es una vergüenza. Es un colectivo precario y obsoleto que necesita modernizarse", concluyó.