Pepe Ochoa dio la noticia en LAM (América TV) y reveló que la ruptura se dio hace un mes: "Él se mudó y no intentaron remar la situación. Tuvieron crisis y volvieron, pero ahora decidieron ponerle punto final a su matrimonio".

"El año pasado para esta época le pregunté porque me había llegado el rumor y ella me había dicho que era una crisis, que no se habían separado", agregó.

"Pero no la pudieron remontar, él se fue de la casa y se mudó a otro departamento dentro del complejo donde viven en Nordelta. No hay terceros en discordia, tiene que ver con un desgaste", explicó respecto a los motivos de la separación.

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A su vez, Ángel de Brito se comunicó con Silvina Escudero, quien le confirmó la noticia: "Ella está bien, hace mucho que venían con este tema, es una pareja de 9 años. Cuando volvieron de Brasil tomaron la decisión. Me dijo que no lo sabía nadie, solo su familia".

"Me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y sintieron que es lo mejor para cada uno", añadió el conductor.

📢 SILVINA ESCUDERO: "FEDE DIO TODO Y MÁS DE LO QUE PODÍA"#PolémicaEnElBar pic.twitter.com/wW2pqAunl9 — América TV (@AmericaTV) April 29, 2026

Silvina Escudero y Federico estuvieron juntos durante 9 años. Durante el 2020, en plena pandemia por coronavirus, se distanciaron pero a los pocos meses volvieron a convivir.

Si bien la bailarina está muy expuesta en los medios desde hacer mucho tiempo, su ahora ex mantuvo un perfil muy bajo, por lo que se conoce poco sobre su vida.

En junio de 2021, en medio de rumores de romance con Mariano Martínez, Silvina Escudero había confirmado la reconciliación con Federico durante una entrevista con Es Por Ahí (América TV): "Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida".

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"En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no. Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses", destacó por aquél entonces.

En agosto de 2022, Silvina Escudero y Federico se casaron, y ella expresó su alegría en las redes sociales: "Estoy súper emocionada de poder festejarlo bien con nuestros amigos, que vienen del interior y de otros países. Lloré de la emoción escribiendo mis votos, los que le voy a leer a Fede en la ceremonia, ahí lloré tres veces más, y así estoy, pero feliz".