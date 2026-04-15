Video
Tras confirmar el noviazgo, Sabrina Rojas y José Chatruc se mostraron a los besos: “Nos dejamos llevar”
A días de que se los viera en Punta del Este, la conductora y el ex futbolista volvieron a mostrarse juntos.
Aunque aseguran que “todavía no son novios”, la modelo y el conductor se mostraron súper cómplices en un evento y sellaron su vínculo con un contundente gesto romántico.
Lo que venía siendo un rumor cada vez más fuerte, finalmente tuvo su confirmación ¡con beso incluido! Sabrina Rojas y José Chatruc se mostraron juntos en un evento, donde no solo hablaron de su vínculo sino que también se animaron a blanquearlo con un gesto que dijo más que mil palabras.
“Un beso para las cámaras”, pidieron los cronistas al verlos en su primera salida pública ante la prensa. Lejos de esquivar la situación, la actriz y el exfutbolista accedieron entre risas. Sin embargo, ambos dejaron en claro que la relación todavía no tiene título: “Pero, pará, no somos novios todavía”, aclaró ella.
“¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”, confesó Sabrina, dejando en evidencia que la historia avanza, aunque sin apuros.
Por su parte, Chatruc también se mostró entusiasmado pero cauto: “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”, aseguró, siguiendo la misma línea que Rojas.
Además, Sabrina fue sincera sobre por qué elige resguardar el vínculo: “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar”, explicó. Entre bromas, complicidad y cierta timidez, la parejita dejó en claro que hay química de sobra, aunque todavía falte el rótulo oficial. Eso sí, el beso en vivo ya marcó un antes y un después.