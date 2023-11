Los primeros rumores de romance invadieron la pista de Bailando 2023, cuando Marcelo Tinelli conoció a Milett Figueroa, ahora el conductor compartió la primera fotos juntos durante la gala de los 30 años de la Revista Caras.



En los últimos días, la actriz y modelo peruana, Milett Figueroa participó del programa "Noche al Dente", donde compartió detalles sobre la relación y aclaró que Tinelli le cocinó pastas caseras en uno de los primeros encuentros que tuvieron y admitió que “Marcelo es muy coqueto, huele muy bien.”



Entre los rumores que despertaron los coqueteos durante las galas del Bailando 2023, el conductor publicó en su cuenta de Instagram una imagen con la modelo, ambos muy elegantes para participar de una de las noches más especiales del espectáculo nacional.

No solo eso, sino que Milett también acompañó al conductor a saludar a Susana Giménez y Mirtha Legrad, lo que significaría que Tinelli presentó ante sus colegas a su actual pareja y que la relación es más formal de lo que parece.

Durante una entrevista para el "Diario de Mariana (DDM)", el conductor explicó que le pasó con Milett: "No me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi".

