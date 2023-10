En noche de sentencia, este miércoles Marcelo Tinelli abrió la pista de Bailando 2023. Enseguida anunció que durante esa emisión se irían dos parejas, aunque finalmente por el tiempo no llegó a mencionar a todas y quedaron algunas para el jueves siguiente. “Los cuatro puntajes más bajos son los que van a quedar sentenciados, o pueden haber más porque algunos pueden empatar”, anunció Marcelo Tinelli. “Hoy para pasar de ronda se necesitan 16 puntos”.

Tras el baile de Fernanda Sosa, la última participante de la segunda ronda del concurso, pasaron todas las parejas del reality a la pista y se ubicaron en semicírculo para recibir los puntajes secretos de Moria Casán en palabras del conductor.

La primera en recibir el puntaje fue Noelia Pompa, quien se presentó junto a su bailarín Sandro Leone. “La bicampeona del Bailando, que sorprendió al jurado con un mix urbano, dijo que está en un momento zen, pero ‘zen nos va’, acaba de confirmar Ángel de Brito que se tiene que volver a España”, dijo Marcelo haciendo una broma con el juego de palabras. “Lo quería decir yo pero se adelantó Ángel. No tengo ganas de irme la verdad, ¿me dejás volver?”, le preguntó la actriz al conductor, quien en tono jocoso le dijo: “Llamame y vamos viendo”.

“La reemplazante de Noelia Pompa va a ser Tuli Acosta”, reveló Tinelli y Noelia se puso a bailar y a saltar de alegría. “Me encanta, trátenmela bien”, dijo la joven. “Es amiga mía, cordobesa, estuvo bailando con nosotros cuando tenía 9 años y ahora vuelve a bailar”, expresó Marcelo. Luego reveló cuál era el puntaje del voto secreto de Moria: un diez.

Anabel Sánchez y Tito Díaz recibieron las felicitaciones de Marcelo. “Una persona de origen humilde que llegó a la tapa de la revista Vogue, que está en el Bailando, que se hace su ropa, cada vez que te veo me emocionás”, le dijo a la joven. Acto seguido, contó cuál era el voto secreto de la One: un diez.

Lourdes Sánchez y Nico Villalba recibieron un diez del puntaje secreto de la mujer de Pato Galmarini. Tras una pelea con Coti Romero la correntina festejó estar dentro de las mejores parejas del certamen. Anita Martínez recibió sola el puntaje secreto ya que su compañero, Bicho Gómez, no estaba presente en el estudio porque se encontraba en el teatro. El voto de Moria fue un diez.

A continuación, Flor Vigna con Johny Lazarte obtuvieron un buen puntaje. “Estamos armando una fiestita del Bailando, afuera de acá, para que nos conozcamos todos porque hay mucha mala vibra”, destacó la novia de Luciano Castro. “Señores, el puntaje para esta pareja es un diez”, exclamó Marcelo, mientras Flor se iba en brazos de su bailarín afuera del estudio.

Juli Castro no estuvo en el estudio porque estaba con fiebre y broncoespasmo, pero sí estuvo su bailarín Rodrigo Avellaneda. El puntaje secreto fue un ocho y se metieron dentro de las 30 mejores parejas del certamen. También Yeyo de Gregorio y Martu Morales, como Lola Latorre y Rafa Muñiz recibieron un ocho de Moria; Charlotte Caniggia y Jesús Vinent tuvieron un siete y también quedaron salvados para la próxima ronda.

Coki Ramírez y Tato Ortiz lograron tener un siete de Moria Casán, Milett Figueroa y Martín Salwe, un ocho. Cuando fue el momento de la pareja de Tomás Holder y Agostina, el exhermanito no estuvo en el estudio después del ataque de pánico que volvió a tener el día anterior. “Holder tiene que estar bien para seguir, no siento que le esté haciendo bien, me encanta que esté pero no quiero que sea una presión para él”, destacó Tinelli al respecto. El puntaje secreto fue un nueve y pasaron a la siguiente ronda.

Kennys Palacios y Morena Sánchez obtuvieron un siete; Guido Záffora y Julia Pérez, un ocho; Romina Uhrig e Iñaki necesitaban un nueve pero el voto de Moria fue un cuatro, con lo cual se convirtieron en la primera pareja sentenciada de la noche.

Brian Sarmiento y Soledad Bayona tuvieron un ocho; Maxi de la Cruz y Cami Lonigro, recibieron un siete pero se despidieron del certamen por decisión del participante. Cuando pasó Juliana Díaz con su bailarín Rodrigo Gutta, Marcelo le preguntó si era verdad que estaba saliendo con su compañero. “Puede ser que me hayan visto en la vereda del departamento de él porque ensayamos al lado, me pueden haber visto mil veces al lado de la casa de Rodrigo”, respondió la exhermanita tajante. Finalmente, el puntaje secreto fue un cuatro y se convirtieron en otra de las parejas sentenciadas.

Para Coti Romero y su compañero el voto secreto de la One fue un seis y con ese número pasaron de ronda. Noel Barrionuevo y Jorge Cabrera tuvieron un cuatro y también quedaron como la tercera pareja sentenciada de la noche.

Cuando fue el turno de Mónica Farro se produjo un fuerte cruce con Juliana Díaz porque la vedette contó que la exhermanita y su bailarín tenían un romance. Entonces la exnovia de Maxi Guidici estalló de furia. En medio de los gritos entre ambas, Marcelo les pidió poder continuar con el puntaje, que fue un seis y se metió dentro de las mejores parejas del Bailando.

Fernanda Sosa también pasó a la siguiente ronda con un seis de Moria. Romina Malaspina obtuvo un cinco y fue a la sentencia del certamen. Por su parte, Cami Homs y Nico Fleitas fueron la última pareja en recibir el puntaje de la noche del miércoles: un seis, y lograron pasar a la siguiente ronda.