Angy Morad dio a luz a su segundo hijo y murió tras el parto por graves consecuencias que tuvo en su salud en el momento de tener a su bebé.

La actriz y Miss Mundo Asia de 33 años, nacida en Siria, tuvo a su bebé en el Líbano. Su madre, Annie Orfali, fue quien dio la triste noticia y explicó que su hija tenía miedo de tomar medicamentos por su estado.

"Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud", detalló la madre de la modelo.

La Miss Mundo Asia 2017 murió el 14 de febrero por una infección viral. La trasladaron a cuidados intensivos, donde no pudieron hacer nada porque tenía graves complicaciones pulmonares como consecuencia de una neumonía.

El marido de la modelo, Samer Hakky, con quien también tienen a su hija Mabella, de 4 años, publicó un comunicado: “Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”.