A través de las redes sociales se dio a conocer el caso de una mujer que se presentó en una peluquería para hacerse unas trenzas estilo “fulani braids” pero, a la hora de pagar, se negó. Furiosa, la peluquera decidió cortarle todas las trenzas, dejándola pelada.

El hecho ocurrió en una peluquería de Ezeiza y se dio a conocer a través de Mayra, la estilista que decidió exponer las imágenes en redes sociales para advertir a sus colegas.

Mayra explicó cómo se dieron los hechos y contó el motivo por el cual, a último momento, decidió cortarle el pelo de raíz a la clienta que buscaba estafarla.

“Con el trabajo a medio hacer, hago una historia que subo a mis redes y una clienta mía que tiene una estética ve la historia, reconoce a mi clienta y me avisa que tiene la modalidad de ir a las estéticas a hacerse de todo -pestañas, uñas, pelo- sin pagar”.

“Terminé el trabajo y le saqué fotos, le pregunté si le había gustado y ahí me dice que le habían hackeado la cuenta, que iba a ir a buscar la plata para pagarme en efectivo. Yo ya estaba avisada y le dije que no, que venga alguien a traérsela o lo que sea”, explicó la estilista.

“Estuvimos seis horas aproximadamente. Afuera había una patrulla y le dieron aviso. Entraron los oficiales, preguntan qué había pasado y le comentamos”, siguió Mayra quien, de todas maneras, aclaró: “La clienta jamás me habló mal y yo a ella tampoco”.

“Los oficiales la sacan, hablan con ella y cuando vuelven me dicen: ‘la chica no tiene para pagarte’. Ahí dije: ‘en cualquier local cuando no tienen paga pagarte, dejan el producto’. Fueron a hablar con ella y ahí accede a sacarse las trenzas. Entró, se sentó y empecé a cortarle las trenzas”, relató.

Por último, Mayra contó el motivo por el cual le cortó el pelo de raíz: “Empecé a cortarle las trenzas más o menos al nivel de su pelo y ella me dice: ‘me las hago de vuelta y listo’. Entonces se las corté de raíz porque sabía que planeaba hacerle lo mismo a otra colega”.