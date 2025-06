Irán solicitó este viernes una reunión urgente e inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que este organismo "cumpla su responsabilidad, condene este acto de agresión y haga que Israel rinda cumplida cuenta de sus crímenes". Así se expresa el Gobierno iraní en una carta del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, enviada a la presidencia del Consejo y al secretario general de la ONU.

La convocatoria de esta sesión depende ahora de que la pida formalmente uno de los quince miembros del Consejo, previsiblemente algún aliado de Irán, como Rusia o China, y esta mañana ya se están produciendo movimientos en este sentido, según la presidencia guyanesa de turno del Consejo.

Israel cierra sus embajadas en el mundo por la escalada con Irán

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de sus embajadas alrededor del mundo y el cese de sus servicios consulares "a la luz de los recientes desarrollos" por la escalada de violencia con Irán tras los bombardeos lanzados contra este país y las represalias esperadas sobre territorio israelí.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", dijo el ministerio en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

El ministerio llamó a los israelíes en el mundo a rellenar una encuesta sobre su situación, aportando datos como su ubicación o en qué situación se encuentran.

Alrededor de las 03:30 de la madrugada hora local (00:00 GMT) se escucharon fuertes explosiones en el centro de Teherán. Poco después, sonaron las alarmas antiaéreas a lo largo de todo Israel, mientras que el Ministerio de Defensa israelí anunció que había lanzado un "ataque preventivo" contra Irán.