Tomás Dente rezó un padre nuestro en su programa El impertinente (El Nueve) para “exorcizar” a Yanina Latorre tras burlarse del conductor del programa, y además le pidieron que baje un poco la violencia verbal que ejerce la panelista de LAM (América TV) contra las personas.

Asimismo, la guerra entre ellos habría comenzado ya que un productor del periodista le mostró unos mensajes donde la panelista habría hablado mal de él, y esto no le cayó para nada bien a Dente.

Tomás le dijo a Yanina que era una “gran segunda panelista”, y Yanina lo retrucó en un mensaje que le hicieron llegar al conductor donde afirmaba que “sería un fracasado en la televisión de cable”.

En fin, retomando el hilo, en El Impertinente (El Nueve) decidieron llevar la pelea a un plano astral, y Gisella Barreto fue la encargada de comenzar: “Todos tenemos errores, y somos humanos con miles de falencias. Rezo por todos, y de verdad porque cuando rezo un rosario lo hago por las intenciones de la Virgen María, que incluye a todo el mundo y más de lo que puedo contener en mi pobre y chiquita alma”.

Por su parte, fue el conductor del programa quien invitó a agarrase de las manos, y comenzar a rezar: “Esto es importante, vamos a rezar una plegaria chiquita por los chicos de LAM, por la tía Yanina. Son todos amigos, pero Yanina no es amiga porque no me la banco profesionalmente, pero a Fernanda la quiero, a Marce Feudale que dijo que se asombró de tanta violencia”.

“La verdad sale a la luz, pero ¿sabés quién es el único que hace que uno se pula y siempre quiera ir tras la verdad? Dios. Vamos a rezar un Padre nuestro porque es una oración de exorcismo”, expresó Barreto.

Por último, alzaron las manos, y todos los integrantes rezaron incluido Tomás Dente y al finalizar la plegaria afirmaron que “esto no sería una broma, sino que sería la verdad”.

Yanina Latorre reaccionó el vivo de Tomás Dente

La panelista de LAM (América TV) reaccionó vía X sobre la situación generada en el programa de Tomás, y reaccionó a la manera de ella, soltando una chicana a su público.

Este “programa” me da verguenza ajena https://t.co/bycFQgkhYT — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 18, 2024

"Este 'programa' me da vergüenza ajena", sentenció Yanina Latorre sobre Tomás Dente, conductor de El impertinente.