Luego de que su reacción en vivo se viralizara, Mariela Fernández regresó este miércoles a la conducción de su programa en Crónica TV y explicó lo que ocurrió en la emisión anterior, cuando abandonó el piso en medio de la transmisión.

"A ver, rápido, vamos a decir un poquitito de lo que pasó ayer. Estuve así como estresada al aire porque pensé que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias, acá en Crónica. Somos un grupo que nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar", expresó la conductora. Además, detalló que el inconveniente se debió a problemas técnicos y un grito desde la producción: "A veces hay algún grito en la cucaracha. Ayer tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las binchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar. Pero la realidad es que hubo un grito acá de producción que me exasperó, grito que viene desde hace rato, grito que me suele generar risas, y ayer no sé por qué, chicos me entró la bala".

Las disculpas públicas de Mariela Fernández

Asimismo, la periodista se disculpó por su reacción: "Yo ayer opté por guardarme, muchos me criticaron pero necesité hacer un día de introspección (...) a vos que estás del otro lado, te pido disculpas porque la verdad no debí haber reaccionado de esa manera, pero contarles que nuestra producción, el pelado, lo voy a mencionar, a veces tenemos un cortocircuito como pasa en cualquier trabajo", soltó.