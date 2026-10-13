Un grave episodio de rapiña se registró en la autopista Puebla-Orizaba luego de que un camión que transportaba cerdos sufriera un accidente y terminara volcado sobre la calzada. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa a una multitud aproximándose al vehículo siniestrado.

En las imágenes se puede apreciar cómo los presentes se llevan a los cerdos vivos que eran trasladados en el transporte de carga. La situación ocurrió ante la mirada de las autoridades, quienes se encontraban en el lugar del incidente mientras se desarrollaba el saqueo de la mercancía.

Y así se llevó la RAPIÑA a los cerditos vivos 🐷 tras volcadura del camión que los transportaba. Sucedio, donde más, en la autopista Puebla-Orizaba, en presencia incluso de autoridades. #Puebla #Veracruz #Pipopes #Morena #4T @GN_MEXICO_ https://t.co/zCeCjbbCz7 — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) October 13, 2026

Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre el estado de salud del conductor ni sobre las medidas tomadas por la Guardia Nacional, organismo mencionado en el reporte original del suceso.