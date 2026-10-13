Tras el vuelco de un camión, una multitud invadió la ruta y se llevó todos los cerdos que transportaba
Un grupo de personas interceptó un vehículo de carga que transportaba animales tras un accidente vial, llevándose a los ejemplares ante la presencia de las autoridades.
Un grave episodio de rapiña se registró en la autopista Puebla-Orizaba luego de que un camión que transportaba cerdos sufriera un accidente y terminara volcado sobre la calzada. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa a una multitud aproximándose al vehículo siniestrado.
En las imágenes se puede apreciar cómo los presentes se llevan a los cerdos vivos que eran trasladados en el transporte de carga. La situación ocurrió ante la mirada de las autoridades, quienes se encontraban en el lugar del incidente mientras se desarrollaba el saqueo de la mercancía.
Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre el estado de salud del conductor ni sobre las medidas tomadas por la Guardia Nacional, organismo mencionado en el reporte original del suceso.