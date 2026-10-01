Yanina Latorre contó que habló con Joaquín Levinton después de que se conociera la denuncia por violación en su contra. En SQP (América TV), el ciclo que conduce por América TV, la periodista relató que el líder de Turf negó la acusación y sostuvo que la denunciante lo acosa desde hace años. El músico había difundido un descargo en sus redes sociales y la banda publicó un comunicado en el que informó que quedó a disposición de la Justicia.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard, según la información. La presentación fue realizada el lunes en una comisaría de la Policía de la Ciudad. La denunciante, una mujer de 39 años, afirmó que mantuvo un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 y que durante ese período sufrió situaciones de violencia física, psicológica y sexual.

La conductora dijo que se comunicó con el cantante por la mañana para darle la posibilidad de hablar en el programa. Según su relato, Levinton respondió que la situación coincide con lo que ya había expresado y que posee intercambios para sostener su versión.

Puede interesarte

“Es una persona que me acosa sistemáticamente hace siete años, que la vengo padeciendo. Tengo pruebas, tengo mil capturas de pantalla”, le dijo el jurado de Es mi sueño (Eltrece) a la conductora. Latorre señaló que le solicitó ese material, pero que el músico le indicó que antes debía hablar con su abogado.

El cantante, de acuerdo con la periodista, remarcó que pretende presentar esos elementos en el expediente. “Yo quiero seguir esto en la Justicia, no quiero entrar en un circo mediático”, habría añadido. Las capturas mencionadas no fueron difundidas públicamente.

La mujer ya había denunciado a Levinton en 2023 por el mismo delito. Esa investigación tramitó en el Juzgado N° 6 y fue archivada, según registros a los que accedió Infobae. La nueva causa fue calificada bajo el artículo 119 del Código Penal, en relación con una denuncia por violación.

En su declaración más reciente, la denunciante aseguró que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También sostuvo que el cantante registraba algunas de esas situaciones. Las acusaciones deberán ser evaluadas durante la investigación judicial. La mujer instó la acción penal luego de declarar ante la Policía de la Ciudad y rechazó recibir un botón antipánico, de acuerdo con la información publicada.

Horas antes de conversar con Latorre, Levinton publicó un descargo en redes sociales. Allí rechazó los hechos denunciados, negó que la mujer hubiera sido su pareja y describió el vínculo como breve. Esa afirmación difiere de la versión atribuida a la denunciante, quien sostuvo que la relación se extendió durante cinco años.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió el cantante. También se refirió a la causa de 2023 y afirmó que entonces se presentaron elementos que, según su postura, desacreditaron la acusación.

El líder de Turf añadió que continúa recibiendo mensajes de la denunciante por redes sociales y que su abogado tiene capturas de esos contactos. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, sostuvo al cierre de su publicación. Se trata de afirmaciones de su descargo público que integran su posición frente a la causa.

Puede interesarte

La banda Turf emitió luego un comunicado para respaldar a Levinton. El grupo aseguró que el cantante se presentó junto a su abogado ante el juzgado interviniente y que quedó a disposición de la Justicia. También afirmó que aportará al expediente mensajes que, según su versión, la denunciante le envió durante este año.

“Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, expresó la agrupación. El texto también sostuvo que el archivo de la causa iniciada en 2023 fue confirmado en una instancia de apelación y que la mujer no habría ratificado su denuncia ni asistido a una pericia. Son planteos formulados por la banda que deberán ser analizados en el marco de las actuaciones judiciales.

Turf anticipó que no difundirá capturas ni conversaciones privadas fuera del expediente. “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”, concluyó el comunicado.