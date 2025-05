Una fuerte interna sacude al programa A la Barbarossa luego de que Mariana Brey entrevistara al presidente Javier Milei. La nota, gestionada por la periodista para el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, generó una reacción inesperada: su compañera de panel, Nancy Pazos, decidió no presentarse en la emisión del lunes, lo que derivó en una suspensión temporal.

Según trascendió en Intrusos, Pazos expresó en el grupo de WhatsApp del programa: “No voy a ir porque no quiero arruinar mi entrevista con mis opiniones”. A raíz de su postura, la producción habría optado por suspenderla durante toda la semana. "Dicen que puteó a todos", contaron en el ciclo de América TV, donde también aseguraron que la producción le respondió: “Si no venís el lunes, tomate toda la semana”.

Además, se especuló que el canal esperaba que Nancy participara del debate para ofrecer un contrapunto a la entrevista, una expectativa que ella no quiso cumplir. Pazos ya ha tenido cruces anteriores con Brey, y no es la primera vez que se ausenta cuando otro colega toma protagonismo.

En el pasado, Nancy fue tajante al referirse a Mariana: “Hoy tuve que discutir con una pelotuda (...) puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia”.

Por su parte, Brey aseguró no tener conflictos con nadie, mientras que Analía Franchín confirmó que se les informó que la ausencia de Pazos se debía a la nota con Milei. Georgina Barbarossa lamentó la situación, aunque destacó el logro periodístico de Brey.

Finalmente, en su programa radial, Nancy Pazos admitió que fue ella quien decidió no asistir porque “sabía que se iba a mandar cagadas”. También confirmó que el canal le pidió tomarse la semana, aunque espera reincorporarse pronto.