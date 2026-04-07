Andrea del Boca volvió a estar en el centro de la escena después de un accidente que generó conmoción dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Con motivo de la fuerte caída, este martes Santiago del Moro aseguró en su cuenta de Instagram que la actriz no podrá volver a la competencia según indicación médica.

Según escribió el conductor: “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia.”

Un rato antes, Del Moro relató en su programa de radio El Club del Moro cómo presenció el incidente que protagonizó la actriz. El conductor no ocultó su angustia y dejó en claro la impresión que le causó el momento. “Pero pobre mujer, me da mucha pena, porque el susto que yo me pegué cuando la vi, eh. No lo podía creer”, comenzó el conductor al aire, transmitiendo la sorpresa y el temor que le provocó la situación.

En el estudio, el resto de los integrantes del programa también compartieron el impacto que les produjo ver el video del accidente. “Es tremendo el golpazo que se da”, comentaron, mientras del Moro describía el cuadro que presenció después, cuando la ambulancia llegó y los médicos se acercaron al camarín de la actriz. Según el conductor, el golpe pudo haber sido mucho peor: “Se le habría reventado la cara”, aseguró, y detalló que la caída fue tan violenta que Andrea ni siquiera llegó a poner las manos para atajarse. “Lo que yo no puedo creer, chicos, es que vos cuando te caés, ponés los brazos. Ella no llega a eso”, dijo, sorprendido por la rapidez del accidente.

El relato de quienes estuvieron cerca de la escena aportó detalles sobre las heridas. “Sangró la boca, la nariz, todo”, se escuchó en el estudio. Del Moro confirmó que otros participantes, como Lolo Poggio, vieron a la actriz sangrar. La preocupación se instaló de inmediato, tanto por lo aparatoso de la caída como por el estado anímico de Andrea del Boca. El conductor contó que la actriz estaba “muy shockeada anoche”. La gala, que prometía ser una de las más importantes, quedó en un segundo plano ante la gravedad del accidente. Así, este martes el conductor no ocultó la incertidumbre sobre el futuro de la actriz en el reality. “Todavía no tengo la confirmación oficial, no creo que vuelva”, dijo un rato antes de que llegara el anuncio del canal.

Andrea sufrió un accidente doméstico: se cayó y en estos momentos está en la clínica bajo las órdenes médicas.



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La reacción fue instantánea dentro y fuera de la casa. La ambulancia llegó rápidamente y la atención médica fue inmediata. Según contó Del Moro, el susto fue grande, pero Andrea permaneció consciente en todo momento. A pesar de la preocupación por su rostro y la sensación de que un diente se le había movido, las señales indicaban que se trataba de un accidente menor. “Sabíamos al toque que no era nada grave porque ella estaba consciente, pero estaba muy preocupada por su cara y ella sentía que un diente se le había ido para atrás. La boca sangra mucho”, resumió el conductor.

El accidente ocurrió mientras la actriz se encontraba en la cocina, en un contexto de tensión creciente con otros participantes del certamen. La escena fue capturada por las cámaras, y en pocos minutos el video se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Andrea del Boca cayendo de frente contra el suelo, seguida por gritos y la asistencia urgente de sus compañeros. La transmisión fue interrumpida de manera abrupta, lo que alimentó la preocupación y multiplicó los comentarios en las redes.

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En medio de rumores y versiones cruzadas, la hija de Andrea, Anna del Boca, tomó la palabra en el streaming de Telefe para llevar tranquilidad. Anna explicó que se comunicó de inmediato con la producción del programa y que le transmitieron calma: “Está todo ok” y “Andrea está bien”. La joven actriz compartió al aire el mensaje que recibió: “Me dicen que me quede tranquila”. Esa intervención ayudó a bajar la ansiedad entre los seguidores y el público del ciclo.

Anna también aportó una historia familiar: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”. Recordó que su madre ya había sufrido otras caídas, como la fractura de una costilla y lesiones en la cadera, aunque esta vez el golpe no dejó consecuencias graves. “Nada grave, eso está bueno”, concluyó aliviada.

No era la primera vez que la salud de Andrea del Boca preocupaba en Gran Hermano. Días antes, la actriz había salido temporalmente del programa por complicaciones de presión alta y colon irritable. Recién el 23 de marzo pudo regresar, bajo estricta vigilancia médica. En su vuelta, la actriz confesó su temor: no quería “ser la primera infartada” dentro del reality, y relató cómo su reincorporación fue acompañada de controles médicos y tratamiento.

El accidente de Andrea del Boca se convirtió en tema central de la jornada y generó debate entre los seguidores del programa. La noticia recorrió rápidamente las redes y dejó en evidencia la fragilidad de la convivencia y el impacto emocional de una competencia donde todo puede cambiar de un momento a otro.