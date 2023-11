Desde que se confirmó la llegada del Bailando 2023 a América, la producción quiso cerrar la contratación de una participante en particular y, luego de muchas insistencias, arreglaron por pocas galas. Pero se anticipó y quiso irse antes denunciando una incomodidad en la pista. ¿De quién se trata?

Fue Yanina Latorre ocupando el lugar de Ángel de Brito en la conducción de LAM quien confirmó la noticia más inesperada: "Hay una parejita que se estaría bajando del Bailando. Firmó por dos galas, les gustó y se quedaron. Ahora esta semana, no la pasó tan bien, no se la banco y se quiere ir".

"Camila Homs chicos. No se la banco porque Martu Morales le dijo 'la ex de..' Y no se siente cómoda. Pero no sé qué le molesta si todos la empezamos a conocer y seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y cuando él comenzó a salir con Tini, ella lo aprovechó", afirmó la conductora.

Fue Pepe Ochoa quien llevó la información y aclaró que esto está confirmado y la decisión no tendría vuelta atrás. Las angelitas opinaron en contra de Homs y ratificaron que, de no ser porque el futbolista está con la cantante argentina, sería muy difícil que el público empatice con ella.

Puede interesarte

Fuerte crítica contra Camila Homs en el Bailando 2023: "Solo sos la ex de..."

La modelo Camila Homs fue acusada por "Martu" Morales de estar en el Bailando 2023 solo por ser la expareja de Rodrigo De Paul, lo que la hizo explotar contra ella y se generó un fuerte escándalo.

Durante la gala de sentencias, la influencer Martu Morales expresó: "Nuestro voto (junto a Yeyo de Gregorio) es claramente para Cami Homs porque la verdad que no me gusta, no me gustan las formas, no me gusta que mienta". Así, comenzó por dejar en claro su disgusto con la modelo.

Pero no solo se quedó allí, sino que fue por más: "Y tampoco me gusta que me diga 'la bailarina de...', en todo caso ella es 'la ex de...' y nadie le dice nada". De esta manera, apuntó fuertemente contra la actual pareja de José "Principito" Sosa y la reacción de los presentes evidenció que provocó incomodidad en ella.

Por eso, Cami Homs no se quiso quedar callada y le respondió: "Martu, a diferencia, yo me la banco cuando me dicen, vos me parece que no te la bancaste. En este caso, Yeyo es el protagonista". Con estas palabras, intentó justificar por qué dijo lo que dijo y volvió a despreciar de una u otra forma a la influencer.

Puede interesarte

Cami Homs volvió a la pista y deslumbró al jurado

Luego de protagonizar un fuerte cruce con Martu Morales, Camila Homs volvió a la pista solo para tener un accidente. Apenas comenzó su coreo, el calzado de la modelo se rompió y ella se quedó sin un tacto, pero supo disimular ese percance y continuó con su número. Luego de observar eso, Tinelli aseguró: “Ella siguió bailando como una reina” y Camila contestó: “Lo sentí apenas se salió, pero acá no pasó nada, e intenté hacerlo de la mejor manera”.



Al momento de puntuar, De Brito consideró: “Me gustó mucho la puesta, con la pantalla, las luces y las cámaras. Y se valora lo del taco” (voto secreto). Pampita también la aplaudió: “El show debe continuar, y ya se está convirtiendo en una verdadera artista” (8). Por su parte, Moria se sumó a los elogios, y observó: “Qué exquisita es esta mujer, tenés un glam natural. Me gustó y aprecio que siga el show aún con un tacto roto” (8). Por último, Polino subrayó: “Genial cómo resolviste lo del taco, porque ni siquiera paniqueaste con la cara. Voy a premiar eso” (7). De ese modo, Homs se despidió con un puntaje que le garantiza seguir en competencia.