Wanda Nara confesó todo sobre el polémico episodio vivido en el Chateau Libertador el pasado viernes 27 de junio en la vinculación de sus dos hijas con su padre, Mauro Icardi. "No se puede hablar de todo eso. Tristísimo, pero yo traté de colaborar todo el tiempo. Quiero lo mejor para mis cinco hijos".

En relación a los videos donde se ven a las nenas en el departamento con la asistencia de especialistas psicológicos, explicó: "¿Qué querés que te diga? Yo no los filtré. Se lo mandé a algunas personas que estaban hablando cosas sin saber. Me parece que los periodistas, está bueno, que informen. O al menos pregunten a todas las partes y después saque sus conclusiones".

"Los videos están en el expediente y como saben, muchas veces me entero de cosas en los medios. Hay cosas del expediente que se filtran", agregó Wanda.

Puede interesarte

En relación a su accionar del viernes confesó: "No tuve miedo de ir presa". "En ningún momento estuve en desobediencia, no tengo ninguna denuncia", sostuvo.

Asimismo, sobre un presunto desmayo, dijo: "Se dijeron un montón de cosas pero no son reales". "Mis hijas hoy viven de mi trabajo, que es la conducción, y tengo que defender mi palabra, lo que pasa y lo que digo. De mi trabajo viven cinco chicos y no está bueno que digan un montón de cosas de la mamá que no son verdad", cerró Wanda en el intento de aclarar su comportamiento en el Chateau.