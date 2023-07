Luego de la polémica que explotó en redes sociales por la escultura, desde el municipio decidieron quitarla de la vía pública.

En el día de ayer se conoció la estatua de Mirtha Legrand instalada en Villa Cañás. A cargo del artista Daniel Melero, la obra llamó la atención y se volvió viral en redes sociales ya que muchos internautas expresaron que no se parecía en nada a la famosa actriz y conductora.

Luego de la fuerte polémica y las fuertes críticas, el municipio de la localidad santafesina decidió sacar la estatua. Tal como informaron desde Toda la vida, la diva de la televisión habría pedido expresamente que se retirara la escultura por la reacción negativa del público.

La propia Mirtha habló en Polémica en el bar sobre su disconformidad con la obra: “No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”.

El mismo artista, Melero, también estuvo a cargo de una estatua en homenaje a Soledad Pastorutti que se ubica en Arequito, pero esta no trascendió en los medios. Por el momento no se conoce cuál será el destino de la escultura que causó el enojo y las burlar en redes sociales y medios de comunicación.

La palabra de Mirtha Legrand