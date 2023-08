Parece que la vida le vuelve a sonreír a Camila Homs luego de la escandalosa separación de Rodrigo De Paul, quien poco tiempo después blanqueó su romance con Tini Stoessel. Pero entre el futbolista de la selección argentina y la cantante de éxitos como “22″ ya no hay más amor. En cambio, la modelo está transitando una “primavera amorosa” con José Sosa, también futbolista, volante de Estudiantes de La Plata.

Homs, que siempre se muestra muy activa y pendiente de las redes sociales, refleja este buen momento con su novio en ese espacio y lo comparte con sus seguidores. Así lo hizo durante la tarde de este jueves, cuando en sus Instagram Stories compartió una selfie hot en la que ambos lucen con el torso desnudo, Sosa encima de ella y dándole un beso en la mejilla mientras disfrutaban del sol.

Y como para sugerir que existe una buena sintonía sexual entre los dos, Cami le agregó a la imagen un elocuente emoji de corazón en llamas. Todo dicho, y sin utilizar ni una sola palabra.

En la tarde del jueves, la botinera compartió una selfie hot en sus Instagram Stories.

En la misma línea, la semana pasada Camila ya había compartido unas imágenes con Sosa aunque en un tono más romántico y tierno. Se trataba de una filmación donde se la ve en el auto y a los besos junto a su novio, para dejar en claro que se encuentran más enamorados que nunca después de algunos rumores que indicaban que existía una crisis de pareja entre ellos.

La modelo había roto el silencio después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran su separación, luego de un año y medio en pareja. La exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común -Francesca y Bautista- estuvo invitada en Desayuno Americano (América) y si bien recordó que tiene un bozal legal y que no puede mencionar a su expareja, contó cómo vivió la reciente noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que dijo Homs en el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América dejando entrever que no haría demasiadas declaraciones al respecto. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.

Sin embargo, respondió algunas preguntas puntuales y aseguró que no estaba al tanto de la ruptura ya que con De Paul habla solo de situaciones que involucran a sus hijos y no sobre la vida personal de cada uno. Al respecto sostuvo que “mejoró” la relación entre ellos. “¿Sabías de la separación?”, le consultaron a la modelo que respondió con total sinceridad: “No sabía, para nada”.

“¿O sea que te sorprendió?”, retrucó Pamela David, y Camila admitió: “Sí, puede ser...”. Y agregó que estaba al tanto de los rumores de crisis que habían surgido semanas atrás, pero que elige no involucrarse.

Recordemos que antes de vincularse con Sosa, Homs había estado brevemente de novia con el empresario Charly Benvenuto a quien conoció porque es vecino de ella en Puerto Madero donde actualmente reside luego de vivir varios años en Europa. Con él hubo varios idas y vueltas, peleas de por medio hasta que finalmente se confirmó la separación.