La influencia y el apellido de Martita Fort siempre generan ruido en redes, y esta vez no fue por cruzarse con Virginia Gallardo o por un escándalo familiar. Después de varios días de especulaciones sobre un posible acercamiento con un ex “Gran Hermano”, la joven decidió intervenir y sentar posición, cortando el murmullo digital que crecía a su alrededor.

Martita Fort se refirió por primera vez al ex “Gran Hermano” con quien la relacionan

El rumor empezó cuando usuarios detectaron interacciones entre Martita y Alan Simone, ex participante del ciclo. A partir de ahí, las versiones se multiplicaron en TikTok y X, señalando un supuesto romance. El tema escaló lo suficiente como para que el nombre de Martita Fort quedara instalado entre los más comentados del día.

📌 Alan Simone (ex Gran Hermano) dejo entrever en un vivo de instagram que habria tenido una cita con Martita Fort #GranHermano #LAM pic.twitter.com/EpHl0DzkiD — ESPIANDO OFICIAL 🍉💛 (@EspiandoOfIcial) November 30, 2025

En medio de tanta especulación, la heredera del “Comandante” dejó una frase contundente: “No estoy en ninguna relación ni iniciando nada con nadie”. Y agregó: “La gente inventa cosas por dos likes”. Con esos textuales, Martita buscó cortar de raíz cualquier fantasía que circulara sobre su vida amorosa.

Aun así, el interés no bajó. Fort remarcó que está enfocada en proyectos personales y que no tiene intención de abrir su intimidad amorosa al comentario público. También dejó entrever que las redes viven “de emparejar a cualquiera con cualquiera”, planteando su cansancio ante la exposición permanente.

Con esta aclaración, Martita cerró el tema por ahora, manteniendo su línea de comunicación directa y sin dramatismos. Los rumores seguirán rondando a la familia Fort, pero esta vez la protagonista eligió dejar el tablero en blanco y seguir su camino sin prestarse al juego mediático.