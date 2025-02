En la gala de Gran Hermano (Telefe) del pasado martes, se abrió la nueva placa de nominados, que, aunque fue provisional, dejó claro que el juego de estrategias está en pleno auge. Previo a las votaciones de este miércoles 5 los nominados eran dos: Brian, sancionado por la prueba de “Congelados”, y Santiago, fulminado por el líder Claudio.

El concepto de las nominaciones en Gran Hermano es un eje central del juego y la dinámica del mismo. Esta semana, la tensión se multiplicó por el poder que tiene el líder de la semana, quien se asegura inmunidad y puede influir de manera decisiva en la dinámica de la casa. En esta edición, el líder de la semana, Claudio, tuvo un papel clave en la definición de la placa de nominados.

En la reciente gala, “Papucho” no solo ganó la prueba que le otorgó la inmunidad, sino que también utilizó su poder para fulminar a Santiago. Esta decisión dejó al concursante fuera de juego, al menos temporalmente, con su destino dependiente de las votaciones del público. Además, “Tato” sufrió otro duro golpe: Petrona, la última eliminada, decidió que sus votos se anulen, por lo que los votos que intentó darle a Jenifer y a Juan Pablo, fueron en vano.

Lo curioso de este poder es que, además de fulminar a un compañero, el líder tiene votos dobles, lo que le permite influir aún más en el futuro inmediato de los concursantes. De esta manera, Claudio no fue únicamente inmunizado por su victoria: también tuvo la oportunidad de asegurar su permanencia una semana más en la casa más famosa del país.

En paralelo, la situación de Brian es completamente diferente. El concursante se encuentra en la placa de nominados tras ser sancionado debido a la prueba de “Congelados”, una de las dinámicas más temidas dentro del programa.

Durante la visita de su pareja, Luciana, quien ingresó vestida de novia y con un anillo en mano, el participante no pudo contener su emoción y rompió la regla de inmovilidad al llorar y mover sus manos, lo que lo llevó a interactuar con ella. Este tipo de comportamiento está prohibido, ya que da una ventaja sobre los demás participantes, quienes deben mantener el aislamiento. Como resultado, tras evaluar la situación, Gran Hermano decidió aplicar una sanción severa.

“En dos circunstancias anteriores apliqué sanciones por incumplimientos en los Congelados. En esta oportunidad, Brian, tu desobediencia fue evidente y, permitirme decirte, grosera. Entiendo tu emoción, no soy insensible a tus sentimientos, pero voy a sancionarte de manera severa”, comenzó el Big.

Luego, sentenció: “Te quito el derecho de jugar mañana por la prueba de liderazgo y si esta semana llegaras a permanecer en mi casa, te anuncio que desde la próxima semana hasta que finalice tu participación en el certamen estarás permanentemente nominado”.

Esta es una de las sanciones más severas que puede recibir un concursante, ya que implica que implica que la única manera de abandonar la placa es mediante una eliminación directa por parte del público, sin la posibilidad de salvarse por votaciones internas.

Los complots: ¿cómo fueron y qué votos se anularon?

En una charla que tuvo lugar en el patio, Katia y Jenifer hablaron sobre la posibilidad de votar contra Chiara. Durante el tape emitido durante el programa, se pudo ver la conversación entre ambas y se escucha claramente cuando “La Tana” le dice: “Mi intención es ir en contra de Chiara y está todo mal con ella”. Luego, al momento de emitir los votos, como ambas votaron a Mancuso, los votos se vieron anulados por complot.

Este no fue el único caso de esta jornada: los votos de tampoco fueron validados por el mismo motivo. En el programa también se vio un fragmento de una conversación entre Santiago, Chiara, Sandra, Luciana y Luz. En ella, todos nombran a Jenifer, insinuando que si ella queda en placa, el público, probablemente, iría en su contra nuevamente. El comentario que más llamó la atención y por lo que el Big sentenció el segundo complot del día fue el de Chiara, quien expresó: “Puede ser que no seamos inteligentes y que no caiga”.

Quiénes son los nominados de la semana en Gran Hermano

En cuanto a Brian, Santiago, Sandra, Ulises, Juan Pablo y Katia los seis nominados de esta semana, el futuro dentro de GH dependerá en gran medida de las decisiones que tome el público y de cómo los concursantes logren adaptarse a los cambios de poder dentro de la casa. Como siempre, cada semana promete nuevas sorpresas, con la tensión de las nominaciones como un componente esencial para el desarrollo de la temporada.