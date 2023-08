Si bien tenía ilusiones de volver a jugar al fútbol profesionalmente, en los últimos días Christian Bernardi no superó la revisión médica en Vélez y otra vez se le vino el mundo abajo. Al volante, campeón con Colón de Santa Fe en 2021, le había sucedido lo mismo a principios de año en Fortaleza. El inconveniente: una arritmia cardíaca que se generó tras haber tenido coronavirus.

Después de un par de días de haber digerido la dura noticia, el mediocampista de 33 años compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Hola a todos. Pido disculpas por la demora en la comunicación; no es fácil y preferí tener más certezas antes de informar mi situación. Quería contarles que luego de realizar un tratamiento en estos meses; los cuales no fueron fáciles y en el que junto con los médicos creímos que el problema había quedado atrás y que estábamos muy cerca de volver; y ya con el alta médica de buscar un club para hacer una de las cosas que más amo; otra vez han surgido algunos inconvenientes que me llevan a evaluar mi futuro”.

Unas líneas debajo, Bernardi contó los pasos a seguir para no abandonar el fútbol: “Luego de charlar con mi familia y los especialistas hemos tomado la decisión de realizarme una intervención quirúrgica, para intentar controlar las arritmias; recién luego de la citada intervención; junto con los médicos y mi familia podré tomar la mejor decisión en cuanto a mi futuro”.

Y, ya sobre el cierre, se dedicó a dar las gracias: “Agradecerles a todos por los mensajes de apoyo, respeto y cariño para mí y mi familia! Muchas gracias y espero pronto tener buenas noticias”.

Si bien por el momento el propio jugador descartó la posibilidad de retirarse y se esperanza con que se pueda resolver su problema cardíaco (de hecho, tenía el alta médica de la Clínica Favarolo, donde también se hizo estudios) , habrá que esperar que pase por el quirófano y lleve a cabo la recuperación para determinar si podrá volver a las canchas y exigir a su cuerpo en el más alto nivel.