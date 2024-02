Fabio La Mole Moli fue condenado a mediados de 2023 por violencia de género tras la denuncia realizada en 2019 por su ex pareja, la Negra Marta Galiano.

En ese fallo el ex boxeador fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión, sin prisión efectiva, por no superar la pena de tres años. Sin embargo, el cordobés, según contó su ex pareja, no estaría cumpliendo con las medidas restrictivas que le impuso el juez.

Marta Galiano brindó una fuerte entrevista para el ciclo A la tarde, América Tv, y entre lágrimas explicó que el ex boxeador se mudó a 50 metros de ella.

"Ya no sé que hacer, a él no le importa la Justicia. La tengo a media cuadra y no puedo ver a mi hija", dijo conmovida. Y recordó el calvario que vivió al lado de La Mole: "Tenía la piernas negras de tantos golpes que me daba. Mi casa era un infierno".

En este sentido, tras el dramático relato de la ex de La Mole, Diego Esteves precisó más detalles de lo que sucedió después: "Fue una madrugada intensa para la Mole Moli con la policía, quien le tocó el timbre de su casa a las 2 de la mañana y le ordenó por pedido de la fiscalía general de Córdoba, que se presentara en la Justicia de Río Segundo y se apersonara a primera hora de la mañana".

"Él fue allí, estuvo un buen rato y la Justicia quería ver que había pasado sobre si lo que había contado 'La Negra' sobre la perimetral había sido cierto. Lo escucharon y tuvieron un buen rato, y le pidieron que fuera hasta la policía de Villa del Rosario, de donde ambos son oriundos", agregó el periodista.

Y amplió: "Le dijo que fuera a notificarse de la perimetral que está vigente desde el año pasado y que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de su ex mujer. A media mañana, el Poder Judicial de Córdoba, corrigió la perimetral. Se enteró por televisión que 'La Negra' y la Mole viven a 50 metros cuando la perimetral era de 200 metros. Entonces hicieron una corrección y que los 200 metros pasaran a 50 metros".

En tanto, la colega Ivanna Martin, aportó más detalles sobre la causa: "La abogada Mariana Montalto pidió la urgente detención de la Mole Moli. Están todas las alarmas encendidas en Córdoba. La fiscalía general pide, además, un inminente allanamiento en la casa y ya tiene la Justicia en su poder las imágenes de las cámaras cercanas a las casas de ambos, ya que solamente lo separan tres veredas".

"Después de la denuncia de Marta Galiano, a la Mole se le empezaron a caer las protecciones, tanto las protecciones políticas como policiales y las que tenía hasta este momento. Porque la entrevista de su expareja fue un antes y un después. Luego de la nota, pudo radicar una denuncia que incluye montón de violaciones perimetrales que él ya había hecho en todo el último año, cuando estaba en libertad condicional", explicó la cronista.

"Ella (Galiano) nunca había logrado radicar la denuncia porque iba a la comisaría y no se la tomaban. Anoche le tomaron todas las denuncias y, dicho por ella misma, la recibieron 'como una reina'. Ahora hasta tiene custodia en su propia casa y anoche a las 2 de la mañana la policía se acercó para preguntarle cómo se encontraba y le contestó 'que bueno que se acordaron que vivo acá'", cerró Ivanna Martin.