El último domingo, Juana Viale volvió a captar todas las miradas con un look impactante y lleno de estilo en Almorzando con Juana, por la pantalla de El Trece. La conductora, fiel a sus elecciones, lució un vestido de alta costura en un vibrante rosa intenso, que la convirtió en una verdadera “pantera rosa”, como ella misma lo describió ante las cámaras. Además, no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Wanda Nara, aunque destacó su propio look con humor y confianza.

“Miren qué belleza este vestido. La Pantera rosa… qué belleza lo que hizo el auténtico Gino Bogani para los premios que perdimos frente a Wanda.. La cosa es así, es ganar o perder, ¿pero quién se viste con una alta costura todos los domingos? Solo yo de la mano de Gino y todo mi equipo”, resaltó Juana, posando desde diferentes ángulos para que se pudiese apreciar en detalle su atuendo. “Es producto y esfuerzo de todos ellos, que me hacen ser esta reina”, continuó ante su derrota en la terna Mejor estilo Femenino en Conducción en los Martín Fierro de la Moda

Y, con un tono humorístico, la anfitriona decidió sumar: “No tengo Martín Fierro pero tengo un Bogani. La que puede, puede; y la que no, cocina”. Acto seguido, se aseguró en llenar de halagos el trabajo de su diseñador de confianza. “Es una obra de arte. Se trata de un vestido de micro paillettes y tul, con un recogido en la espalda y una caída en pico, sostenido por un collar, que es parte del atuendo”, expresó Viale al describir el diseño con entusiasmo.

Puede interesarte

Al posar en el centro del estudio se pudo apreciar cómo la vestimenta se ajustaba delicadamente a su figura, realzando su silueta con un corte ceñido y elegante que terminaba en una cola fluida y majestuosa. “Yo se los desnudo el vestido, no a mí”, aseguró, con un tono jocoso, al dar vueltas en su mismo eje. “Y la bijouterie couture, que es el collar. No me quise poner joyería porque quería que el vestido sea el protagonista”, acotó en alusión a la pieza bordada en tonos rosados y dorados, que resaltaba en su cuello con un brillo sutil y sofisticado.

[AHORA] "El que puede, puede, y el que no, cocina": Juana Viale lamentó perder el Martín Fierro de la Moda contra Wanda Nara, pero aseguró que "solo" ella puede vestirse con Gino Bogani "todos los domingos".



📹 @eltreceoficial https://t.co/hBcbbSKQIf pic.twitter.com/d5eJhdAthb — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 15, 2024

El maquillaje y el peinado acompañaron a la perfección la impronta del outfit. En esta jornada, la nieta de Mirtha Legrand optó por evitar que su rostro se lleve el protagonismo y que sea su vestuario quien lo haga, por lo que solo se centró en sus labios. Con su característico humor, no dudó en bromear al respecto: “Hicimos una boquita rosa, mi trompa que está muy operada, ¡mucha tengo!”. Por otro lado, su cabellera quedó dividida en un delicado cruce de trencitas entrelazadas, que enmarcaron su rostro con un toque romántico y relajado. “Hoy me desperté con ganas de eso”, aseguró, entusiasmada, a la hora de destacar cómo su equipo cumple cada uno de sus pedidos y toma las riendas de su imagen para presentar lo mejor de ella ante las cámaras.

Puede interesarte

Así, Viale se sumó a la tendencia de su abuela de repetir vestuarios para sus clásicas cenas en la pantalla chica. Tal como ocurrió el sábado por la noche, cuando la Chiqui decidió usar la misma prenda con la que fue homenajeada en el último Premio Martín Fierro de la Moda. Orgullosa de seguir sus pasos, Juana dejó en claro su determinación por estar a la altura de su abuela y, al igual que ella, recibir a sus invitados, equilibrando la elegancia y su estilo del humor que acompaña a los televidentes a la hora de cerrar el último día del fin de semana.