La atleta francesa Alice Finot se convirtió en una de las grandes protagonistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, no solo por su impresionante desempeño deportivo, sino también por su accionar una vez finalizada la carrera. En la competencia de los 3.000 metros obstáculos, la deportista rompió el récord de Europa con un tiempo de 8:58.67, aunque no logró obtener una medalla, quedando en el cuarto lugar detrás de tres atletas africanas.

Finot, consciente de la importancia de la ocasión y marcada por una promesa personal, no esperó a salir del estadio para celebrar su hazaña. Ella sorprendió a todos los presentes cuando, en plena pista, se arrodilló ante su pareja, Bruno Martínez Bargiela, quien la apoyaba desde las gradas, y le pidió matrimonio mostrando un pin con el mensaje “el amor está en París”.

“Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja”, comentó Finot. Durante una rueda de prensa, ella explicó que había planeado esta propuesta si lograba bajar de los nueve minutos en su marca, hecho que cumplió con creces.

La historia de Finot no solo se reconoce por su logro personal en los 3.000 metros obstáculos, sino también por su ejemplar espíritu deportivo. Durante la competencia, que se desarrolló a gran velocidad desde el inicio, la francesa se posicionó en el segundo grupo y, en el toque de la campana para la última vuelta, realizó un cambio de ritmo impresionante. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por alcanzar el bronce, se quedó a poco de lograrlo, finalizando en la cuarta posición.

Las atletas africanas jugaron un papel crucial en esta histórica carrera. La medalla de oro fue para Winfred Mutile Yavi de Bahréin, quien estableció un nuevo récord olímpico con un tiempo de 8:52.76. La plata fue para Peruth Chemutai de Uganda con 8:53.34, y el bronce para Faith Cherotich de Kenia, con un tiempo de 8:55.15. Esta competencia se destacó como una de las más rápidas en la historia de los Juegos Olímpicos para esta disciplina.

ESA NO LA VEÍAS VENIR 😍💍🇫🇷



Quién diría que Alice Finot compitió en #Paris2024 con un anillo de compromiso escondido en su indumentaria, para proponerle matrimonio a su pareja después de su prueba de atletismo#ParísEsTuyo pic.twitter.com/imuM6H2a7e — Claro Sports (@ClaroSports) August 7, 2024

Finot fue acompañada en todo momento por su entrenador, el vigués Manu Ageitos, quien ha sido una pieza clave en su desarrollo deportivo. El severo desafío de mantenerse en la segunda unidad de carrera, observando cómo las competidoras comenzaban a disminuir el ritmo, mostró la determinación y estrategia de la francesa, quien se mantuvo firme hasta el final.

El amor y el deporte se entrelazaron en esta edición de los Juegos Olímpicos de París 2024, al que se vio reflejado no solo en la historia de Alice Finot y Bruno Martínez Bargiela, sino también en la de los atletas chinos Huang Yaqiong y Zheng Siwei, quienes se comprometieron en matrimonio tras ganar el oro en la categoría de dobles mixtos de bádminton.

Tras la carrera, la deportista europea sostuvo: “Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte. Era para no perderse, no vibrar demasiado con el público, no quedar atrapada por las chicas de delante. Sólo quería hacer la carrera que me conviene, sacar mi mejor versión”.

“No me arrepiento. Batí el récord europeo, lo que realmente significa mucho. Siempre supe que podía soñar en grande, hacer cosas que eran un poco atípicas en mi disciplina y aquí estoy, lo logré y todavía quiero más”, concluyó.

La actuación de Alice Finot en París quedará en la memoria no solo por el récord alcanzado, sino también por la demostración de afecto y compromiso en un escenario tan significativo como los Juegos Olímpicos.