Video
Tras rumores de infidelidad, Paredes y Galante asistieron juntos a la obra “Rocky”
Luego de que el futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina sea vinculado a la modelo, estuvo presente en el Teatro Lola Membrives.
Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en su obra teatral Rocky en medio del escándalo en el que se vio envuelto tras los rumores que indicaban que había tenido un affaire con Evangelina Anderson
En la noche del 11 de septiembre, el actor fue sorprendido por un nuevo miembro de La Scaloneta y campeón del mundo luego de que Lionel Messi haya asistido al Teatro Lola Membrives en su viaje a Argentina para las Eliminatorias 2026.
Al finalizar la función, Nicolás invitó al actual futbolista de Boca Juniors a subirse al escenario para ser ovacionado por el público donde admitió ser un fanático de la saga. Además, reveló que "en una Copa América miramos todas las películas".
También hizo mención a su familia ya que estuvo acompañado por su mujer Camila Galante, que se quedó sentada en su butaca y que, detrás del telón, se sumó a las fotos junto al elenco.
Más tarde, el mediocampista compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde subió fotos junto a Vázquez, su pareja y el resto de los actores que forman parte de la obra. Además, lo acompañó con el mensaje: "Hermosa noche de teatro con amigos y familia" y con la canción "La Familia" del colombiano J Balvin.
Puede interesarte
¿Qué dijo Camila Galante sobre la posible infidelidad de Leandro Paredes?
En los últimos días circuló que la modelo estaba saliendo con "un hombre casado" y estalló el escándalo. Yanina Latorre dio la información; sin embargo, no expuso nombres.
En medio del revuelo, desde el sitio Primicias Ya aseguraron que el muchacho en cuestión era Leandro Paredes, jugador de la Selección Argentina y Boca Juniors, en pareja con Camila Galante, la madre de sus tres hijos.
El jueves 11 de septiembre en Intrusos (América TV), Paula Varela contó que se comunicó con Galante y compartió su palabra al aire.
"Lo vi. Imaginate que me mostró él la noticia y la leímos juntos. Me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce", aclaró la mujer del futbolista, desactivando los rumores.