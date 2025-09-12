Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en su obra teatral Rocky en medio del escándalo en el que se vio envuelto tras los rumores que indicaban que había tenido un affaire con Evangelina Anderson

En la noche del 11 de septiembre, el actor fue sorprendido por un nuevo miembro de La Scaloneta y campeón del mundo luego de que Lionel Messi haya asistido al Teatro Lola Membrives en su viaje a Argentina para las Eliminatorias 2026.

Al finalizar la función, Nicolás invitó al actual futbolista de Boca Juniors a subirse al escenario para ser ovacionado por el público donde admitió ser un fanático de la saga. Además, reveló que "en una Copa América miramos todas las películas".

"Nosotros en una Copa América miramos todas las películas de Rocky" 🎙️



Leando Paredes fue a ver la obra de Nico Vázquez🔝 pic.twitter.com/MFpVukSzZ8 — Diario Olé (@DiarioOle) September 12, 2025

También hizo mención a su familia ya que estuvo acompañado por su mujer Camila Galante, que se quedó sentada en su butaca y que, detrás del telón, se sumó a las fotos junto al elenco.

Leandro Paredes y Camila Galante junto a Nico Vázquez y Dai Fernández

Más tarde, el mediocampista compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde subió fotos junto a Vázquez, su pareja y el resto de los actores que forman parte de la obra. Además, lo acompañó con el mensaje: "Hermosa noche de teatro con amigos y familia" y con la canción "La Familia" del colombiano J Balvin.

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¿Qué dijo Camila Galante sobre la posible infidelidad de Leandro Paredes?

En los últimos días circuló que la modelo estaba saliendo con "un hombre casado" y estalló el escándalo. Yanina Latorre dio la información; sin embargo, no expuso nombres.

En medio del revuelo, desde el sitio Primicias Ya aseguraron que el muchacho en cuestión era Leandro Paredes, jugador de la Selección Argentina y Boca Juniors, en pareja con Camila Galante, la madre de sus tres hijos.

🎙️Camila Galante habló y fue contundente: desmintió los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Evangelina Anderson.



📲“Él me mostró la noticia, la leímos juntos”, aseguró en diálogo con Intrusos.



En Ejes seguimos la agenda del espectáculo con nuestro monitoreo. pic.twitter.com/Cf0OuQv3lw — Ejes de Comunicación (@ejesdecom) September 11, 2025

El jueves 11 de septiembre en Intrusos (América TV), Paula Varela contó que se comunicó con Galante y compartió su palabra al aire.

"Lo vi. Imaginate que me mostró él la noticia y la leímos juntos. Me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce", aclaró la mujer del futbolista, desactivando los rumores.