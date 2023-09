A poco de que Facundo Moyano anunciara su separación de Eva Bargiela, hecho que angustió mucho a la modelo ya que declaró que esperaba dar la noticia juntos, Ángel de Brito compartió unas dulces palabras en vivo y la participante de Bailando 2023 no pudo evitar romper en llanto.

“Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o el que sea porque este es tu sueño. Sé que hace muchísimos años que tenías ganas de estar acá y ahora que estás, disfrútalo y no dejes que lo arruine ni un hombre, ni nadie. Anda para adelante y ponele fuerza. ¿Tanto le molestaba que estés en este programa?”, comenzó diciendo el jurado del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli por América.

Ángel de Brito: “Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o el que sea porque este es tu sueño”.

Tras escucharlo atentamente, Eva tomó la palabra: “Independientemente de los motivos, que no me gusta hablar de eso porque siento que es algo privado, para mí hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar acá, llorando, ni pasándola mal. Yo quiero estar acá, disfrutándolo, y hoy verme expuesta de esta forma que yo no elegí, hasta me da vergüenza”, lanzó.

Eva Bargiela: “Yo no quería estar acá, llorando, ni pasándola mal. Yo quiero estar acá, disfrutándolo, y hoy verme expuesta de esta forma que yo no elegí, hasta me da vergüenza”.

Puede interesarte

Y De Brito cerró, firme, y sin escatimar en halagos para la joven: “No te tiene que dar vergüenza. Además, tenés todo el derecho de hablar de tu vida porque es tuya y a él no le importó lo que te pasaba a vos y habló, él sabrá por qué. La verdad te vino re bien la separación o sacarte todo esto de adentro porque sos otra. La gala anterior fuiste un plomo y acá bailaste, hiciste toda la coreo. Todo es por algo. Quizás esto te trae otra energía para seguir adelante”.