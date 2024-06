Pepe Ochoa generó un gran revuelo tras afirmar en El Ejército de LAM que Alexis Mac Allister engañó a su novia, Ailén Cova con Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul. Sin embargo, recientemente el jugador de la Selección Argentina desmintió estos rumores y le tiró la posta al cumpleañero.

A través de un comunicado emitido por su representante, Alexis Mac Allister aseguró que nada de lo que dicen pasó y dejó en claro que Rocío Robles se fue de la fiesta con De Paul. Ante esto, fue la ex bailarina y periodista de ESPN quien salió a hablar. Durante una entrevista con "Socios del Espectáculo", afirmó: “ No, es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano”.

Tras esto, confirmó que está soltera e hizo foco en que no estuvo con ningún futbolista. “No hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, pero no pasó algo”, declaró. Al mismo tiempo, afirmó: “De hecho, yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero nada que ver con el fútbol”.

Y, si bien admitió haber compartido mesa con el jugador del Liverpool, destacó: “No tengo diálogo. No tengo relación. De hecho, no nos seguimos en Instagram”. Por último, cerró sobre Mac Allister: “No tengo algo que aclararle a alguien, porque yo estoy muy tranquila con lo que hice. Entiendo que él y su pareja también, porque supongo que se habrá ido a dormir con ella".