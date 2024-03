Tomás Munaretto hizo un reclamo salarial al aire de Crónica y lo echaron. Ante esta situación, el periodista contó que iniciará acciones legales contra el canal.

"Estoy atravesando una situación un tanto turbulenta. Tuve una reunión con recursos humanos y me dijeron que nunca más en la vida iba a estar al aire de Crónica TV. Perdí lo que durante estos últimos cuatro años fue mi trabajo y mi segunda casa, un canal al que le tuve mucho aprecio. Hace cuatro años que vengo pidiendo y exigiendo que se regularice mi situación. Yo trabajo en la calle y siempre estamos expuestos a situaciones complejas, y no hay ningún tipo de respaldo de la empresa", expresó el comunicador en diálogo con Reinaldo Sietecase para Radio Con Vos 89.9.

"Mucho tiempo callé una situación que era insostenible. No tengo ningún problema con Carlos, lo hablé ayer con él y le dije que le pedía disculpas. Se que él es un laburante y la bronca no es de él. Si él no me paraba, también se quedaba sin trabajo", planteó Munaretto sobre el conductor con el que tuvo el cruce al aire por su reclamo.

Luego, cuando le preguntaron si va a iniciar acciones legales contra el canal, el periodista afirmó: "Sí, tengo un abogado que me está asesorando. Voy a reclamar lo que me corresponde".



Qué pasó con Tomás Munaretto



El martes por la mañana, el notero de Crónica estaba dialogando con la gente en Constitución y se encontró con una chica que cantaba para ganar dinero. Ante esto, el conductor del programa le pidió: "Aportá vos también algo, Tomi".

"A mí me pagan $1.700 la hora extra. No puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa cobra $3.000 la hora, ¿cómo le pago? A parte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, aguinaldo ni obra social. Pago 117 mil pesos de obra social. Decime cómo hago. Vos porque estás en blanco... ¿cuánto cobrás? Porque a mí no me alcanza", se plantó Tomás ante la sugerencia del conductor.

Tras el revuelo que generó el video del momento ocurrido en vivo, Tomás Munaretto le agradeció a la gente en la red y a sus colegas por el apoyo: "Es increíble la gente que me estuvo mandando mensajes, llamados. En el canal es mucha la gente que está precarizada, incluso peor a nivel personal de lo que yo estoy atravesando. Espero que esto sirva para cambiar la situación del resto de los laburantes del canal. Para mí ya era imposible quedarme callado, no podía hacerme el boludo y exploté al aire. Conté la realidad que estamos atravesando".

Lamentablemente, tras esta situación, el cronista fue despedido de la empresa y dio la triste noticia a través de un video en su cuenta de Instagram. "Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me echaron del canal. Y me dijo también la abogada Patricia Dubor que se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", expresó.

"La vida sigue, no sé qué voy a hacer, pero de alguna u otra forma me la voy a arreglar. Pero adentro de este lugar (Crónica) quedan 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo", concluyó Tomás Munaretto.

