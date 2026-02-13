La alta exposición mediática que viene teniendo Luciano Castro las últimas semanas lo habría obligado a tomar la decisión de internarse. Pepe Ochoa en LAM (América TV) dio la información sobre el estado emocional que estaría atravesando el actor y su voluntad estos días de recibir ayuda profesional.

“Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, comenzó diciendo el periodista que conduce Denise Dumas durante las vacaciones de Ángel de Brito.

El disparador sería todo el escándalo que sucedió luego de la filtración de una conversación con una mujer que buscaba seducir en España y la ruptura sentimental que tuvo de la protagonista de Envidiosa, en medio de todo ese escándalo. Superado, habría decidido internarse: “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realdad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”.

Puede interesarte

“Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, sumó, Denise. “Hace poco hicimos una nota en LAM donde él contaba que todo lo mediático lo impacta de una manera muy profunda, pero eso también le genera mucha ira”, recordó Pepe “El verse en memes, que el audio de la gallega sea de burlas, lo ponía a él en otro lugar. Él está acostumbrado a los medios porque él tuvo escándalos, pero en esta oportunidad todo fue más allá”, mencionó Pilar Smith.

“Se ‘autointernó’. Es un centro en donde te dan tratamientos terapéuticos grupales y te dan todas las herramientas para vos poder cambiar el momento en el que estás”, sumó el periodista. “Quiero ser claro. No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Por eso tomó la decisión de internarse en este lugar para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal”, detalló.

Puede interesarte

“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, fue la frase del entorno del actor, sobre el momento que él atraviesa. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, agregó, mientras en el ciclo recordaban la internación voluntaria que había tenido Roberto García Moritán en una clínica de rehabilitación de Entre Ríos, luego de su estruendosa separación de Pampita en octubre de 2024.

“El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, continuó Pepe sobre el estado en el que se encuentra el actor. “Sabrina Rojas en este momento se está yendo a la costa”, acotó la conductora sobre los cuidados familiares que tomó la exesposa de Castro. “Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, resaltó.