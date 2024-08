Lionel Messi continúa con su recuperación de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que lo obligó a abandonar la final de la Copa América el 14 de julio. Tras un período de 45 días de rehabilitación kinesiológica y trabajos en el gimnasio, el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami ha vuelto a entrenar en el campo de juego, moviéndose junto a sus compañeros de "Las Garzas" de Florida.

Esta pasando, Messi volvió a entrenar normal 👀👀👀pic.twitter.com/kuMmws7VNB — MessiPlusX (@MessiPlusX) August 28, 2024

El club Inter Miami compartió un video de Messi realizando sus primeros movimientos sobre el césped, tras dejar atrás la bota ortopédica y recuperar una caminata normal. El breve clip, que muestra a Messi trotando al margen del grupo y luego participando en ejercicios sencillos, ha causado una gran emoción entre los aficionados del astro argentino.

Los hinchas han inundado las redes sociales con mensajes de entusiasmo, como "está de vuelta" y "la vuelta se acerca", ante la vista de Messi retomando su entrenamiento.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, comentó recientemente sobre el progreso de Messi. "Está trabajando con los preparadores físicos y avanzando bien, aunque aún no está en condiciones de jugar con el grupo. No tenemos una fecha exacta para su regreso, pero la situación no está demasiado lejana", explicó Martino.