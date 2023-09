Luego de que Facundo Moyano expusiera en un programa político que está separado de Eva Bargiela tras casi dos años de matrimonio, trascendió que ella no estaba enterada de la decisión. El último jueves por la noche, el hijo de Hugo Moyano estuvo de invitado en Verdad / Consecuencia (TN) el ciclo conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Ahí le preguntaron al político por la participación de su mujer en el Bailando 2023 (América) y su inesperada respuesta sorprendió a las conductoras. “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, contestó Facundo de manera tajante.

Así las cosas, este viernes por la mañana Sofía Jujuy Jiménez contó cómo fue que Bargiela se enteró de la ruptura, ya que ambas son íntimas amigas y en el mismo momento en que Moyano estaba al aire, las dos estaban compartiendo una cena con amigas. “Eva se enteró por televisión de que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llegar mensajes de sus amigas y familiares”, dijo Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) y le dio el pie a Jujuy para que diera detalles.

“Fue tremendo, estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes de su familia preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada”, contó Jiménez.

“No era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en el Bailando y a él no le gustaba, no lo compartía”, agregó a modo de contexto y para explicar que había una crisis entre Bargiela y Moyano.

“Estábamos comiendo, charlando, ella nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Ella está feliz porque de verdad era su sueño estar ahí”, prosiguió Jujuy con su relato, a la vez en que aseguraba que Eva “está muyenamorada” de Facundo y que “planeaban una familia”. “Realmente fue durísimo verla, menos mal que no estaba sola”, dijo.

“Para ella fue un balde de agua fría, no esperaba que él lo diga al aire. Vos podés tener una discusión o estar con diferencias por momentos, puede pasar de tantos años en pareja, pero no esperaba que esto salga al aire”, contó acerca de la reacción que tuvo su amiga al enterarse de las palabras de su ¿ex? marido.

“No era lo que habían quedado. Tenían que planear qué iban a hacer, cómo lo iban a manejar. Ella tenía la esperanza de que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar”, explicó Jiménez. Por otra parte, dijo que entre la pareja “estaba todo perfecto” aunque remarcó que surgieron algunas tensiones a partir de la participación en el reality show que conduce Marcelo Tinelli.

“Y de repente es sólo porque entrás a un programa de televisión, de baile, que encima es tu sueño, al principio dijiste que estaba todo bien, ‘no me gusta, pero te apoyo’. Primera participación y... ¡Pum! ¡Separados! No, eso no se hace”, opinó Jujuy. También contó que la reacción del grupo de amigas fue el de tratar de contener a Bargiela, quien se puso a llorar al enterarse de lo que había expuesto Moyano en el ciclo de TN. “Empezó a llorar con nosotras. Nosotras le decíamos ‘Tranquila’. Le dimos contención y tratamos de escucharla y de acompañarla”, cerró la modelo.

Hace unos días, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial junto a Catalina Dlugi. Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Con respecto al apellido Moyano, Eva aseguró que nunca le pesó. “La verdad es que cuando estás en pareja con alguien conocido y estás en la intimidad, te olvidás del apellido. Ahora ya ni me acuerdo...Facu está ahora en el sindicato de peajes y todos lo adoran, así que es porque los está representando bien y eso me deja tranquila”, explicó.