Hace ya cuatro meses, Nati Jota y Gastón Edul comenzaron a hacer un ida y vuelta de piropos e histeriqueos, aunque nunca se terminó de confirmar si hubo amor o si fue solo un juego. Finalmente, tiempo después de la última vez que se los vio juntos, la periodista reveló que “el chiste invadió un poco la vida real”.

El interés entre Nati y Gastón empezó a evidenciarse durante la Copa América 2024, cuando ambos se encontraban en Estados Unidos cubriendo el campeonato que vio a la Selección Argentina victoriosa. Durante sus transmisiones en Sería Increíble (OLGA), los periodistas mostraron la gran química que tenían juntos.

“Lo de Edul fue un chiste que invadió un poco la vida real”, contó la periodista. “Nos llevamos bien. Me parece un capo. Qué sé yo. Tuvimos una crisis de amigos”, respondió Jota.

A pesar de que el torneo terminó hace rato, y ambos aseguraron que les divertía participar del juego juntos, además de que comenzaron rumores de una relación entre el periodista deportivo y Ángela Leiva, Nati explicó que el vínculo fue real.

En diálogo con Iván Schargrodsky en On The Record (Cenital), contó: “Me parece un capo… Tuvimos una crisis de amigos. Todo bien con Edul, amoroso y ahora está en un gran momento”.

“¿Cuánto hay de cierto y cuánto no en ese coqueteo, en esa historia?”, quiso indagar más el conductor.

Entonces, Nati reveló: “Es un chiste que invadió un poco la vida real, la contaminó. Es re loco, en los medios pasa un poco eso, que algo que empieza como chiste se te empieza a mezclar. Porque, a fin de cuentas, vos estás haciendo de vos y el otro del otro”.

A pesar de que explicó que no le suele pasar siempre, poniendo como ejemplo su chiste con Nicolás Occhiato en Luzu TV que no tuvo nada de verdad, sumó: “Un poco flashear alguna cosa.. y él… no sé él. Es como una persona real que boludea y te confundís un poquito. Hoy está todo bien”.

“Yo quiero cortar con el chiste pero se me siguen ocurriendo chistes, un poco ya me aburre”, agregó Jota, acerca de por que el tema sigue siendo recurrente al aire de OLGA.

En otra parte de la entrevista, la conductora ahondó en su relación con Edul y dijo: “Somos personas normales. Flasheaste una, después te enojás y lo sacás de mejores amigos. Pero después lo ves de vuelta y decís ‘pobre, no pasa nada, somos bros’. Vas y venís, como en la vida real”.

En ese momento, Schargrodsky le preguntó por qué se enojó con el periodista y, además de explicar que su método no funcionó, no quiso explicar los motivos.

“Lo silencié y lo saqué de mejores amigos, que son dos cosas que el otro no se da mucha cuenta. No me dijo nada. No es un recurso útil, porque no expresa enojo”, siguió contando Nati.

Antes de cerrar, el conductor le preguntó por qué no simplemente le mencionó a Gastón su molestia, y Jota se sinceró: “Es que la verdad es que yo no tendría que estar enojada. O sea, para mí sí igual. Yo flasheé algo que no me gustó pero ya está, no quiero ser desubicada y hacer un planteo que nada que ver. Entonces me enojo en silencio, te saco de mejores amigos y te silencio las historias. Es enojarse pero sin hacer un berrinche”.