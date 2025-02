Una nueva gala de domingo arrancó en Gran Hermano con una placa de nominados multitudinaria compuesta por Brian, Chiara, Juan Pablo, Katia, Lourdes, Luz, Luciana, Martina, Santiago, Sandra y Ulises, pero el versus de la noche quedó entre dos mujeres fuertes de la competencia. Jenifer y Sofía tuvieron el versus de la noche, pero fue Sopa quien terminó diciendo adiós.

Cuando Santiago del Moro dio la noticia, la muchacha de los tatuajes expresó su sorpresa pero casi de inmediato terminó manifestando que tenía muchas ganas de irse de la competencia. “Lo estaba necesitando”, murmuró a sus compañeros, mientras repartía abrazos y los participantes le dedicaban palabras de afecto.

“Gracias, chicos. Rómpanla toda. Los quiero. Sos lo más. Nos vemos al salir”, señaló, mientras desfilaba por el patio con su valija, una escena que se repite casi calcada en todas las temporadas del reality show más longevo de la televisión argentina.

Otra de las sorpresas del programa de este domingo fue la posición en la quedó Sandra, quien fue la primera en salir de la placa de nominados después de una semana en la que se la vio enfurecida con Katia por los cigarrillos.

Luego fue el turno de Luz, quien se abrazó a Chiara y Luciana al ser la segunda en recibir las buenas noticias. “Gracias, familia, gente y Jujuy”, señaló, sonriente. “Es la primera vez que no me toca sufrir hasta el final”, dijo, sobre la elección de la gente que, esta vez, votaba en negativo por quién quería que abandonara la casa.

Juan Pablo, más conocido como Devi, fue el tercero y se mostró irónico después de no quedar para lo último. “¿Estás seguro, Santi?“, se despachó. ”¿Qué está pasando? ¡Vamos Corrientes, carajo! Ahora estoy como en un spa", lanzó, risueño.

Le siguió Ulises, quien volvió a agradecer a su Córdoba natal, en una gala que tuvo un compilado con sus llantos y la duda de cuántos de estos eran reales y cuáles eran parte de una actuación. “Soy el joven más feliz representando a una provincia que amo. No puedo creer ser el único cordobés y espero en mis virtudes poder representarlos”, afirmó, como una campaña política.

Por su parte, Lourdes no se calló cuando quedó salvada y gritó al recibir que continuaba en la competencia. “¡Gracias, gente! ¡Van a seguir viendo esto, bebé!“, arrojó. ”Estoy contentísima. Van a tener que seguir aguantando acá y afuera", se despachó y Juan Pablo, con quien tuvo varios enfrentamientos, le dedicó un “grande, amiga”. Pero ella lo frenó y no le siguió el chiste. “No quiero que se me cuelgue”, afirmó, picante.

Después siguieron Chiara y luego, Katia. “Voy a dar más de mí, pero voy a seguir siendo como soy. Si un día estoy con cara de culo... Si yo me ‘fumo’ las cosas de los otros, que me ‘fumen’ a mí”, lanzó, en una cena de nominados en la que fue blanco de varias peleas después de que manifestó su molestia porque no se sentía bien recibida por el grupo.

El siguiente en recibir de boca del conductor que continuaba en el programa fue Santiago, después Luciana, Martina y casi al borde del versus quedó Brian, dejando a la licenciada en marketing y a la exempleada del Sindicato de Camioneros en la cuerda floja.

Pero no todo está perdido para Sopa, como para el resto de los eliminados que tuvo el reality. El final de la noche fue reservado para que se abran las líneas para el primer repechaje de la temporada.

Delfina, Renato, Candela, Ezequiel, Luca, Sebastián, Carlos, Giuliano y Sofía buscarán tener una segunda oportunidad dentro del juego.