Gran Hermano 2025 tuvo una noche más que tensa, ya que los participantes debían votar a Nano o Renato para que ingresen nuevamente a la casa más famosa del país. Curiosamente, hubo un empate hasta el último voto, por lo que el desempate estuvo en manos de Chiara, con una historia más que particular con Giuliano.

Cabe recordar que el repechaje tuvo un primer ganador: Luca Figurelli, quien fue el más votado por el público y reingresó al reality el lunes por la noche. El segundo y tercero debían esperar en el SUM a la votación de los actuales participantes.

13 participantes emitieron su voto y dejaron un resultado llamativo a falta de solo uno: seis a seis. Por esto mismo, Gran Hermano decidió que Chiara ingrese al SUM para hablar directamente con ambos postulantes, donde aprovechó para recordar su historia amorosa con Nano, que no terminó de buena manera.

“La verdad que me la hicieron muy difícil, Santi. Tenerlos a ellos dos”, comentó en primer lugar la jugadora. Antes, les había pedido a ambos que les den sus argumentos por los que querían volver a Gran Hermano, donde Nano indicó que "se terminó el mujeriego" y Renato aclaró que quería revertir la imagen que dejó en las dos semanas que estuvo.

“Me encantaría que entren los dos, pero la realidad es como dice la frase, ‘Cuando uno se quema con leche ve a una vaca y llora’ es así. Yo siempre elijo seguir confiando en Nano y el tema es que no me puedo arriesgar otra vez”, indicó Chiara para adelantar su decisión.

Puede interesarte

Y volvió a hablarle a Nano: “Yo no sé qué vas a hacer porque yo sé que tu corazón tiene mucho que ver con esto y no sé si te vas a desenfocar o no. Pero le quiero dar la oportunidad a Renato porque él estuvo dos semanas y sigue siendo de los que yo quiero”.

El juego da un giro inesperado tras el voto de Chiara🔥



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/2cwPVodbmL — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 5, 2025

El llanto de Chiara tras decidir que Nano siga afuera de la casa. Foto: Captura.El llanto de Chiara tras decidir que Nano siga afuera de la casa. Foto: Captura.

Claro que esto no cayó bien en Giuliano, quien le recordó que está "enamorado de Jeni", por lo que siempre sintió más cosas por ella. Mientras tanto, Renato reingresó a la casa más famosa del país junto a Chiara, quien fue contenida producto de su llanto tras la decisión que debió tomar.